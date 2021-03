Zomertijd en lente: Amsterdam wil naar buiten, niets dat ons tegenhoudt

Het Bloesempark in het Amsterdamse Bos. Als de temperatuur gaat stijgen, zullen de knoppen allemaal opengaan. Beeld Dingena Mol

De dagen worden langer, de avonden lichter, de vrijheid wordt deze week iets vergroot en de lente is uitgebarsten. Tel daarbij op de wijdverspreide coronamoeheid en je weet: dat worden weer volle parken, dat worden weer stoepen en pleinen die spontaan dienstdoen als terras. Wat staat Amsterdam ­allemaal te wachten?

“Ik heb geen glazen bol,” zegt een woordvoerder van de politie. “Anders dan dat de geschiedenis zich vaak herhaalt.”

Wat alsnog een uitstekende samenvatting is.

Natúúrlijk stroomt bij de eerste lenteavond het Vondelpark weer vol en ziet de grasweide er de volgende ochtend uit als een verlaten festivalterrein. Natúúrlijk verandert de Noordermarkt op de eerste zonnige zaterdagmiddag weer in een openluchtcafé.

Er is geen houden aan. Het is onze natuur.

“Psychisch werkt dat zo,” zegt massapsycholoog Martin Apello. “Tijdens de wintermaanden in stormachtig Nederland blijven mensen makkelijker binnen en kijken ze televisie. Zodra het licht wordt, en zomer, en warm, gaat de geest ook open. Dan is er een verlangen naar buiten. Je ziet het ook aan koeien als die weer de wei in mogen.”

Het valt Apello zelfs nog mee hoe braaf de grote meerderheid zich nog altijd aan de regels houdt. “Het einde is in zicht, het ergste hebben we gehad, zeggen ze, maar ja, dat zeggen ze al heel lang. Het gevoel van urgentie is weg, en als mensen geen acuut gevaar voelen, laten ze zich heel moeilijk hun autonomie afpakken. Dat is het grote psychische spel dat speelt.”

Het is onze natuur

Het is de natuur, zegt ook gedragspsycholoog Suzie Geurtsen (D&B). “Zon associëren we met buiten, vrij, vakantie, en daar verlangen we zeker nu sterk naar. Het is onze natuur om mee te leven in de cyclus van het licht, we worden van nature naar buiten getrokken.”

Naar het Amsterdamse Bos bijvoorbeeld, waar de bloesem van de Japanse kers op het punt staat zijn jaarlijkse schoonheid te tonen, twee weken slechts. Vanwege de verwachte drukte heeft de gemeente besloten dat maar 150 mensen tegelijkertijd het Bloesempark mogen bezoeken en picknicken is verboden. Verder: maximaal één huishouden of met zijn tweetjes, en uiterlijk een half uur.

Verdere maatregelen worden in het Amsterdamse Bos niet genomen. Het is er volgens een woordvoerder wel wat drukker, maar bezoekers houden over het algemeen goed afstand van elkaar. Tijdens de bloesemtijd controleren de boswachters samen met handhaving en de politie wel op extra drukte.

Naast het Vondelpark is ook de zaterdagse ­biologische markt op de Noordermarkt in rap tempo uitgegroeid tot een hotspot voor Amsterdammers met dorst die de coronamaatregelen willen omzeilen. De drukte op de Noordermarkt en delen van de Westerstraat en Lindengracht liep zo uit de hand dat de burgemeester dreigde negen cafés tijdelijk te sluiten.

Joris Lohman van café De Blauwe Pan, een van die cafés, weet niet hoe hij zich op die drukte moet voorbereiden. “Er is geen draaiboek. Ik zal wel weer een tafeltje voor de deur zetten met koffie, ik weet niet wat ik mag. Ik voel me gegijzeld.”

Maar dat het weer extreem druk wordt, is wel zeker. Loman: “Daar ben ik wel bang voor. Helemaal in het weekend was het hier booming. We kunnen geen kant op. Handhaving staat straks vast alweer klaar.”

Niet bovenmatig. Bij politie en gemeente ligt geen alternatief draaiboek klaar. “Er komen geen extra maatregelen,” zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. “Dat de avondklok een uur later ingaat of dat het lekker weer wordt, verandert niets aan de bestaande maatregelen en handhaving. We kijken per weekend wat nodig is aan crowdmanagement.”

Zelfde boodschap

Het is het crowdmanagement dat sinds het begin van de coronacrisis is ingezet. “Die was niet anders afgelopen winter tijdens de ijspret, afgelopen zomer toen het warm was, en tijdens mooie weekenden in de lente en herfst van 2020.”

De hoofdboodschap blijft: houd afstand, vermijd drukke plekken. In de hele stad staan al borden en hangen posters met de boodschap ‘Hou afstand’. “Op drukke plekken kunnen matrixborden ingezet worden om die boodschap extra te benadrukken. Als het mooi weer wordt, kunnen we net als vorig jaar besluiten cirkels aan te brengen in parken om afstand houden te bevorderen.”

Dezelfde verwachting, dezelfde maatregelen. Kortom, de geschiedenis met borrelend Amsterdam tijdens het coronazonnetje gaat zich ongetwijfeld herhalen.