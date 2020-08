Zomerstorm Francis op komst met buien en harde windstoten

Stormschade

In februari werd Nederland overvallen door vier stormen in twee weken. Storm Ciara veroorzaakte veel waterschade en een enkele omgevallen boom. De Amsterdamse brandweer moest tweehonderd keer uitrukken vanwege de storm, vooral om hulp te bieden bij dakpannen en -constructies die losraakten. Bij storm Dennis, een aantal dagen later, kwamen er een stuk minder meldingen binnen. Er vielen geen slachtoffers in de stad.