‘Zomersmog’ in Amsterdam: sla buiten sporten maar even over

Beeld Getty Images

Woensdag is er, net als de afgelopen dagen, sprake van erg rustig weer in Amsterdam met volop zonneschijn en temperaturen richting de 30 graden. Vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden, blijven daardoor gemakkelijker hangen in de lucht, legt Roosmarijn Knol van Weeronline.nl uit.

Pas als het waait of regent, wordt de vervuiling ‘weggespoeld’. Deze smog, die alleen in de zomermaanden voorkomt en daarom ook wel ‘zomersmog’ wordt genoemd, ontstaat wanneer een ophoping van vervuilende stoffen zoals stikstof door zon wordt omgezet in ozon.

Hoewel het hele land woensdag te maken krijgt met zomersmog, kan de situatie volgens Knol wel degelijk extremer zijn in de grote steden dan op het platteland. In Amsterdam, maar ook Rotterdam, Utrecht en Eindhoven, is veel industrie en rijdt veel verkeer – ‘de uitstoot daarvan dient als een soort katalysator voor de vorming van ozon,’ vertelt Knol.

“Ik weet dat er in Amsterdam doorgaans veel buiten wordt gesport,” aldus Knol. “Het is beter om dat woensdag niet te doen.” Dat advies geldt met name voor mensen met bijvoorbeeld astma of (stevige) hooikoorts. Kortademigheid, prikkende ogen of pijn aan de neusslijmvliezen zijn een aantal mogelijke klachten.

Westenwind en onweersbuien

Zoals het ernaar uitziet, is de luchtkwaliteit met name woensdagmiddag en -avond ‘slecht’, meldt het RIVM. In de ochtend is de kwaliteit waarschijnlijk beter. Bovendien zullen vanwege de verwachte westenwind en de kans op onweersbuien de ozonconcentraties vanaf vrijdag lager zijn.

Naast de smogwaarschuwing van het RIVM, heeft Rijkswaterstaat woensdag vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot ’s avonds 20.00 uur een hitteprotocol in werking gesteld. Weggebruikers die met pech langs de weg belanden, worden direct geholpen. Daarnaast wordt hen geadviseerd om voldoende water mee te nemen en een paraplu in de auto te leggen – die in geval van pech kan dienen als parasol tijdens het wachten langs de weg. Het protocol geldt niet voor Noord-Nederland.

Volop zon

Woensdag schijnt de zon volop en kunnen de temperaturen in Amsterdam oplopen tot zo'n 29 graden. Af en toe verschijnt er een wolkje aan de hemel. Er waait een zwakke tot matige wind. In de avond blijft het lang zonnig en warm, waardoor het ook een warme nacht wordt.

Donderdag wordt het op de meeste plaatsen nog heter dan woensdag. Lokaal kan het kwik stijgen tot 35 graden. In de loop van donderdagmiddag komen er vanuit het zuiden van het land steeds grotere stapelwolken en neemt de kans op fikse onweersbuien toe.

Ook de dagen daarna kunnen forse onweersbuien ontstaan en is het benauwd. Pas begin volgende week wordt het weer wat koeler. De hoge temperaturen kunnen tot begin volgende week aanhouden, waardoor mogelijk ook de eerste regionale hittegolf van het jaar in de boeken komt.