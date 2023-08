Zomerschool voor nieuwkomers in Nieuw-West: ‘De kinderen zijn heel leergierig’

Tijdens het zomerproject leren de ongeveer 75 kinderen spelenderwijs Nederlands en rekenen. Beeld Eva Plevier

Op de tweede verdieping van de Timotheusschool in Nieuw-West zijn vijf lokalen ingericht voor nieuwkomers, kinderen die nog niet lang in Nederland wonen. In elk lokaal is plek gemaakt voor ongeveer vijftien kinderen. Op de muur van groep 6 hangt een kaart met daarop de landen van de zomerscholieren, waaronder India, Eritrea, Marokko, Oekraïne en Syrië.

Het is het eerste keer dat deze school in Nieuw-West plaats maakt voor kleine nieuwkomers in de zomervakantie. “We zijn in 2020 begonnen met de reguliere zomerschool, omdat er toen veel leerachterstand was door corona,” vertelt projectcoördinator Loes Kamsteeg. “Dit jaar werden we door de gemeente gevraagd of we ook de nieuwkomers erbij wilden doen.”

Uitstapjes

Tijdens het zomerproject, gesubsidieerd door gemeente Amsterdam, leren de ongeveer 75 kinderen spelenderwijs Nederlands en rekenen. Elke middag is er een activiteit of excursie. Vandaag gaan de kinderen naar natuurspeeltuin de Natureluur en er komen nog uitstapjes naar natuurpark het Woeste Westen, het circus en klimpark Fun Forest aan.

De nieuwkomers zijn nog geen tien maanden in Nederland en komen voornamelijk uit gezinnen die als asielzoekers naar Nederland zijn gekomen. “Wat exact hun situatie is, hoe ze hier zijn gekomen en wat ze allemaal hebben meegemaakt, weten we niet precies,” vertelt Kamsteeg. “Daar vragen we ook niet naar. Ze zijn hier juist om daar even niet aan te denken.”



Alle leraren zijn gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan kinderen met Nederlands als tweede taal. De focus ligt dan ook vooral op het leren van de taal. Tijdens het lesprogramma Ik ben ik mogen de kinderen zichzelf tekenen en gaan ze in gesprek over huidskleur en trots. Leerkracht Thirza Carmiggelt (27): “Ik vind het extra belangrijk dat ze even weg zijn uit hun situatie en op school plezier kunnen hebben.”

Gebarentaal

De kinderen zijn ingedeeld in twee niveaus, afhangend van hoelang ze in Nederland zijn: van nul tot zes maanden, en van zes tot tien maanden. Sommige kinderen in de eerste groep zijn pas een paar weken in Nederland en spreken dus nog helemaal geen Nederlands. Carmiggelt: “Maar ze leren snel. We zijn nu drie dagen bezig en ze kunnen bijvoorbeeld al vragen of ze naar de wc mogen.” Docent Angeline Sandvliet (57) maakt veel gebruik van afbeeldingen en gebarentaal. “Gisteren deden we een spelletje waarbij ze woorden moesten uitbeelden. Dat vonden ze heel erg leuk.”

Een leidraad in het lesprogramma is de film Minoes. Net zoals in de film gaan de kinderen aan de slag met de krant en het nieuws, en hebben ze het over huisdieren. In groep 6 maken ze een nieuwskat, geknipt uit krantenpapier. Carmiggelt: “We leren ze ook woordjes uit de film, zoals aaien en krabben.”

Leergierig

“Elke ochtend doen we een dagstart. Dan vragen we hoe het met iedereen gaat en praten we even over het weer,” vertelt leerkracht Helga Fränkel (64), die lesgeeft aan de tweede groep. “Ze zijn allemaal erg leergierig.” Sandvliet beaamt dit: “Een jongetje bij mij in de klas herhaalt uit zichzelf alles wat ik zeg in het Nederlands. Die nieuwsgierigheid maakt dat je je uiterste best voor hen wil doen.”

De kinderen laten ook doorzettingsvermogen zien. Tijdens de fietsles vielen er een paar, maar stonden meteen weer op om het opnieuw te proberen, vertelt Carmiggelt. “Zelfs in de regen! Ik hoop dat we ze met dit onderwijs een gelijke kans kunnen bieden. En natuurlijk dat ze veel plezier hebben.”