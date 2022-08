Zomerschool biedt afleiding en plezier aan Oekraïense kinderen: ‘Fijn om weer vrienden te maken’

Oekraïense kinderen tussen vier en twaalf jaar oud kunnen op drie Amsterdamse basisscholen vier weken lang een zomerschool volgen. ‘Soms is het zwaar omdat de kinderen stress hebben door de oorlog, maar we proberen zoveel mogelijk plezier te maken.’

In een klaslokaal van openbare basisschool De Roos kijkt een groep kinderen een film over mode. Even verderop, in de gymzaal, rennen kinderen rond in outfits gemaakt van vuilniszakken. Een vijftal meisjes heeft blauwe jurkjes gemaakt door de zakken in slierten te knippen. Ze spelen zeemeermin. Een van de jongens, verkleed als piraat, kijkt door een pvc-buis alsof het een verrekijker is. Bij de rode loper ligt een piratenschip, gemaakt van een verhuisdoos.

Op deze basisschool worden geen sommen gemaakt: voor de 45 Oekraïense kinderen is het fashionweek. Het is de tweede week van de Summer School Ukraine, en het thema deze week is mode. De juf probeert de boel in het gareel te krijgen: de generale repetitie van de modeshow gaat zo beginnen. Een dag later is de echte show in het Erasmuspark.

“Dit is de eerste zomerschool voor Oekraïense kinderen in Amsterdam, om ook hun een fijne zomer te bieden en de nieuwe omgeving te leren kennen,” zegt Daisy Waardenburg (32) van de Weekend Academie, die al meer dan vijftien jaar naschoolse programma’s organiseert.

Mode, muziek of dieren

De zomerschool duurt vier weken en is verdeeld over drie basisscholen: OBS Het Vogelnest in Noord, de Merkelbachschool in Zuid en OBS De Roos in West. Elke week is er een ander thema: mode, muziek of dieren. “Binnen het thema van de week doen we leuke dingen en maken we uitstapjes zoals een museum of een park,” licht Waardenburg toe. Er is ruimte voor 250 leerlingen van tussen de vier en twaalf jaar, en er is nog plek.

Kinderen die meedoen aan de zomerschool zijn uit Oekraïne gevlucht vanwege de oorlog. Een deel van de moeders zet zich in als vrijwilliger school, docenten zijn Oekraïners die voor de zomer al lesgaven op scholen in Amsterdam. “De situatie is heftig, maar het hele team probeert er het beste van de te maken,” zegt Natalia Skovorodka (42), een van die docenten.

Skovorodka kwam vijf maanden geleden vanuit Charkov met haar dochter naar Nederland. Sindsdien geeft ze hier les op een basisschool. Ze geeft aan dat ze moet wennen, maar niet zozeer aan Nederland, Amsterdam of het haar onbekende schoolsysteem: “Als docent heb ik nooit eerder in deze moeilijke situatie gewerkt. De kinderen komen in de ochtend binnen en zijn verdrietig omdat ze hun vaders missen. Daar ben ik niet voor opgeleid.”

Familielid gaat terug

Waardenburg heeft het met de kinderen liever niet te veel over de oorlog, vertelt ze. De school is er vooral om plezier en afleiding te bieden. “Maar gisteren kwam een meisje huilend binnen omdat een familielid terugging naar Oekraïne. Dan nemen de docenten haar even apart en bespreken ze dit later met de andere docenten.”

De modeshow met zelfgemaakte outfits valt duidelijk in de smaak bij de kinderen, die met een brede lach paraderen over de catwalk. Ook de 9-jarige Sofie heeft het naar haar zin. “Het is fijn om weer leuke dingen te doen,” zegt ze in het Engels, “en weer nieuwe vrienden te kunnen maken.”