Zomers weekend verwacht, afgesloten met onweer en buien

Bij hoge temperaturen wordt de Kinkerbrug gekoeld. Beeld Koosje Koolbergen

Helaas gooit de zondag roet in het eten. Het zomerse weekend wordt namelijk afgesloten met flink wat regen en een grote kans op onweer aan het einde van de middag en in de avond, voorspelt Weeronline. Het blijft warm, zo’n 23 graden, maar in combinatie met een hoge luchtvochtigheid zal het erg broeierig aanvoelen.

Na het weekend is ‘typisch Hollands zomerweer’ voorspeld, aldus Weeronline. Het blijft vrij warm: tussen de 20 en 25 graden, met hier en daar een bui. Geen ongebruikelijke taferelen voor de tijd van het jaar.

Neerslagtekort loopt verder op

De regen verhelpt de droogte niet. Ondanks een lichte daling na zomerstorm Poly loopt het neerslagtekort door de verwachte tropische hitte van komend weekend weer op, meldtWeeronline.

Storm Poly leverde in Nederland op grote schaal 20 tot lokaal 30 millimeter regen op, en mogelijk meer. Daardoor liep het neerslagtekort gemiddeld van 177 millimeter op woensdag terug naar 166 millimeter. Weeronline verwacht dat het dit weekend weer oploopt naar zo’n 180 millimeter.

Doordat er ook regelmatig regen valt, loopt het neerslagtekort volgende week niet verder op, maar stabiliseert het rond de 180 millimeter. Ook dieper in de grond is er nu sprake van droogte. Het grondwaterpeil is door de droogte sinds half mei gedaald. Wel heeft de regen van de afgelopen weken de daling afgeremd.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: