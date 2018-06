Zomer trapt af met schaapscheerderskou

Dat meldt Weerplaza.



Wanneer een koudere periode in juni aanbrak was het tijd om de schapen te scheren; een zware klus die je liever niet in de bloedhitte klaart. Vandaar de naam voor de lagere temperaturen die deze maand vanaf donderdag voelbaar zijn.



Nu zijn er in Amsterdam misschien niet veel schapen, de kou krijgen we wel. Wordt het woensdag met 25 tot 28 graden juist zomers warm, donderdag - de start van de astronomische zomer - daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden.



Verbrande schapenhuidjes

De temperatuurswisseling heeft te maken met de stand van de wind, aldus het weerbureau. Hij draait naar het noordwesten en koele lucht wordt vanaf de Noordzee richting land gevoerd.



Iets wat volgend het weerbureau juist goed was voor de schapen. De wolken, die met dit weer gepaard gaan, waren goed voor de pasgeschoren schapenhuidjes. Zo werd hun vel niet meteen blootgesteld aan de felle zon. 'Want ook schapen kunnen verbranden.'



De schaapscheerderskou, die overigens ook gepaard kan gaan met een bui, duurt waarschijnlijk tot en met zaterdag.