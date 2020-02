Zolang de brug dicht is, wil Hannekes Boom openblijven

De Oosterdoksdraaibrug verbindt de Oosterdokskade met de Dijksgracht, waar onder meer Hannekes Boom aan ligt. Beeld Jakob van Vliet

Hannekes Boom krijgt elke vijf jaar een verlenging van het contract om op de huidige plek te blijven, totdat de gemeente met een definitief bestemmingsplan komt. In 2018 werd een nieuwe verlenging gegeven, terwijl precies toen de brug ook sloot.

“We hebben hard ons best gedaan om die sluiting tegen te houden, maar dat is niet gelukt,” zegt Gijs de Waal, architect van Hannekes Boom. Op de website van de ­gemeente staat dat de brug gesloten is tot medio 2020, maar de ontwikkelaar meldt op zijn site dat oplevering pas eind 2021 geschiedt.

Opvallend weinig

De Waal is daarom met een creatief voorstel gekomen: verlenging van het contract voor de locatie, met dezelfde tijdsduur als de sluiting van de brug Hij heeft het deze week voorgesteld in de commissievergadering van stadsdeel Centrum. “We willen ons weer op positieve dingen concentreren, in plaats van op een eindeloze en schijnbaar niet te winnen strijd.”

De Oosterdoksdraaibrug verbindt de Oosterdokskade met de Dijksgracht, waar onder meer Hannekes Boom aan ligt. Sinds begin 2018 is de brug gesloten vanwege de bouw van 42 appartementen en het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com. Aan de brug zelf hoeft opvallend genoeg weinig te gebeuren.

Stadsdeel Centrum zegt dat de brug is afgesloten in verband met de ­veiligheid rondom het bouwterrein. Pim Evers, mede-eigenaar van Hannekes Boom, merkt veel van de sluiting. “Sommige weken hebben we de helft minder bezoekers.” Ook zegt hij dat de buurt juist ónveiliger is geworden. “Er komen nu ook ’s nachts mensen die dingen vernielen.”

Klimmuur

Pal tegenover Hannekes Boom ligt Klimmuur Amsterdam Centraal. Klimmers bellen bedrijfsleider Martijn van Dam vaak op omdat bouwvakkers hen bij de brug wegsturen: ze moeten dan twintig minuten om­lopen. “Ook hadden we een terrasje, waar we in 2017 voor het laatst een topseizoen draaiden. Dat terrasje blijft ook in 2020 leeg.”

Van Dam startte eerder tevergeefs een beroepsprocedure vanwege het gebrek aan informatie vanuit de gemeente. Hij heeft zich nu bij de situatie neergelegd. “De klimmers blijven toch wel komen. Het is gelukkig niet alsof er vlakbij nog een klimhal ligt.” Dat kan De Waal niet zeggen: “Helaas zijn wij niet het enige restaurantje in Amsterdam.”