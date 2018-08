Zoenprotest voor uit opvang gezette lesbische Oegandees

Gevaarlijk

"Toen ze vrijdag terugkeerde naar de opvang, en aan de nonnen vertelde waar zij was geweest, werd haar verteld dat zij niet in de opvang mocht slapen," vertelt Koolen, die later ook met een van de nonnen had gebeld. "Haar werd verteld dat haar aanwezigheid gevaarlijk zou zijn voor de andere vrouwen en kinderen die er sliepen. Tenzij ze voortaan zou ontkennen dat ze lesbisch is moest ze weg."



Sindsdien verblijft Justine bij een lid van Rozelinks, en gaat aangifte doen wegens discriminatie tegen het klooster, laat Koolen weten. "Het eerste gesprek met Roze in Blauw is al geweest, maar omdat die het na Amsterdam Pride erg druk hebben, hebben we voor woensdag pas een afspraak voor de daadwerkelijke aangifte."



Massaal zoenen

Het protest, waarbij Rozelinks vrouwen oproept massaal met elkaar te komen zoenen voor de deur van de opvang, is een statement naar de zusters toe. Maar ook om Justine een hart onder de riem te steken. "We willen haar laten zien dat ze hier wel kan zijn wie ze wil zijn, en dat heel veel Amsterdammers het niet okay vinden wat deze nonnen doen."



De Missionaries of Charity waren maandag niet beschikbaar voor commentaar.



