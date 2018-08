Zoenen voor uit opvang gezette lesbische Oegandese

De kiss-in was een protest georganiseerd uit solidariteit met de uit Oeganda gevluchte Justine Kizito Namukisa, die vanwege haar geaardheid uit de opvang in de Jordaan was gezet.



Voor het protest werden vrouwen opgeroepen voor de deur van het klooster met elkaar te zoenen.



Heb uw naasten lief

Ook werden regenboogvlaggen getoond en werd een A4'tje opgehouden met de bijbelse leus 'Heb uw naasten lief', als boodschap aan de nonnen die Namukisa uit de opvang zetten toen zij vernamen dat ze lesbisch was.



Eerder zei bestuurslid van RozeLinks Savannah Koolen. "We willen haar laten zien dat ze hier wel kan zijn wie ze is, en dat heel veel Amsterdammers het niet oké vinden wat deze nonnen doen."



