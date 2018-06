Zoektocht nieuwe burgemeester bijna afgerond

Dat is te horen in de wandelgangen van het stadhuis. Niemand wil openlijk over de benoeming spreken, uit angst onderwerp te worden van een justitieel onderzoek naar lekken uit de vertrouwelijke procedure.



Deze week ontvingen de sollicitanten die door commissaris van de Koning Johan Remkes (Noord-Holland) ongeschikt zijn geacht, een afwijzingsbrief. In deze brief, in bezit van AT5, schrijft Remkes dat de vertrouwenscommissie zich inmiddels buigt over een selectie van kandidaten die wel de kwaliteiten hebben om de hoofdstad te leiden. Wie dit zijn wordt niet bekend gemaakt.



Raadsvergadering

Ingewijden melden dat de gemeenteraad waarschijnlijk volgende week in een geheime zitting bijeenkomt om te stemmen over de voordracht van de vertrouwenscommissie.



De voordracht bestaat uit twee sollicitanten die allebei geschikt worden geacht, een meerderheid van de raad bepaalt uiteindelijk wie van deze twee het moet worden. Er staat op 27 en 28 juni ook al een reguliere raadsvergadering ingepland, onduidelijk is of een (geheim) deel hiervan benut wordt voor de stemming.



Deadline

Aan het begin van de zoektocht was het de bedoeling om op 5 juli een nieuwe burgemeester te kunnen benoemen, maar door het tussentijds heropenen van de vacature is die deadline verschoven naar de raad van 19 juli, aldus de provincie.



In totaal hebben 89 personen gesolliciteerd naar de functie. Ingewijden noemen Femke Halsema (GroenLinks) als voornaamste kandidaat voor het burgemeesterschap. Ook oud-wethouder Carolien Gehrels (PvdA) en Onno Hoes (VVD) hebben gesolliciteerd.