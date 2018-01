Zoektocht naar zorgverzekering voor alle Amsterdammers

De raad wil collectieve zorgverzekering voor alle Amsterdammers

Verzekeraar Zilveren Kruis, die het zorgcollectief nu uitvoert, versobert de kortingen dit jaar fors, waarop Amsterdam besloten heeft per 2019 een nieuw collectief contract af te sluiten. Dit gebeurt via een aanbesteding.



Extra voordeel

Hier valt winst te behalen, want uit landelijk onderzoek blijkt dat nog zeker een derde van de verzekerden niet is aangesloten bij een collectief. Hierdoor lopen zij een korting van ruim 7 procent mis. "Als meer mensen kiezen voor deze Amsterdamse solidariteitspolis, kan de korting verder omhoog," hoopt Roosma.



Het meeverzekeren van het eigen risico, dat in diverse omliggende gemeenten al mogelijk is voor minima, levert een extra voordeel op. Het is namelijk goedkoper voor de verzekerden dan het afbetalen van het gebruikte eigen risico in termijnen, aangezien veruit de meeste minima hun eigen risico helemaal opgebruiken.



Minder aantrekkelijk

De wethouder waarschuwt hierbij wel voor een averechts effect. Want een meeverzekerd eigen risico kan volgens hem alleen goedkoper als het verplicht wordt gesteld voor alle deelnemers aan de collectiviteit.



Mensen die het eigen risico niet denken te gaan gebruiken, zullen dus afzien van de collectieve regeling. "Dit zal ertoe leiden dat de collectieve zorgverzekering minder aantrekkelijk wordt," waarschuwde hij tijdens een debat.



Maar Roosma hoopt dat gezonde, welvarende Amsterdammers bewust kiezen voor deelname aan hetzelfde collectief als hun armere stadgenoten.