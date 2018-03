Zoektocht naar Sabrina Oosterbeek wordt hervat

De 30-jarige Oosterbeek raakte in de nacht van 7 op 8 maart 2017 vermist nadat zij haar woning in Zuidoost verliet. De recherche vreest dat zij niet meer in leven is.



Tijdens een tussentijdse zitting heeft de officier van justitie bekendgemaakt dat de zoektocht naar haar wordt hervat. De politie zal een nog niet nader bekend gebied in Zuidoost uitkammen.



Het Openbaar Ministerie laat nog niks los over de redenen achter het hervatten van de zoektocht, ook is het niet bekend wanneer de zoektocht zal plaatsvinden.



Sjonnie W.

De laatste beelden van de vrouw zijn beveiligingscamerabeelden, gemaakt toen ze in de lift stond in de flat aan het Geldershoofd. Ze stapte daarna op een fiets naar een afspraak, maar sindsdien is er niks meer van haar vernomen.



De politie hield op 27 juni de 44-jarige Amsterdammer Sjonnie W. aan als moordverdachte in de vermissingszaak.



Justitie denkt dat hij in totaal drie vrouwen doodde, over een periode van 14 jaar. W. wordt verdacht van de moord op Monique Roossien, een prostituee die in 2003 doodgeslagen was gevonden op de Uitdammerdijk in Noord.



Daarnaast is W. ook verdachte van de moord op de Roemeense prostituee Mirela Mos in 2004. Een agent van de milieupolitie vond het in stukken gesneden stoffelijk overschot van Mos in enkele vuilniszakken in Zuidoost.



De beloning van tienduizend euro voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak rond Sabrina Oosterbeek blijft staan.