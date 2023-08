Nieuws

Zoektocht naar mogelijke drenkeling in Nieuwe Meer in Amsterdam

Hulpdiensten zijn donderdagmiddag met veel materieel en personeel uitgerukt om te zoeken naar een mogelijke drenkeling in de Nieuwe Meer. Zij kregen rond 17.30 uur een melding binnen over een persoon in nood. Anderhalf uur later is nog niemand gevonden.