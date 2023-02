Zoektocht gestart naar nieuwe nachtburgemeester, verkiezing in maart

Beeld Eva Plevier

Volgens de stichting Nachtburgemeester Amsterdam (N8BM A’dam), die de verkiezing organiseert, speelt de nachtburgemeester ‘als gezicht van de nacht’ een betekenisvolle rol in de Amsterdamse nachtcultuur.

‘De nachtburgemeester geeft de nacht extra zichtbaarheid en behartigt de belangen van de nacht richting de politiek. Zo heeft de inzet van de nachtburgemeester ertoe geleid dat Amsterdam nu de 24-uursvergunning kent,’ schrijft N8BM in een persbericht.

Nachtraad

De nieuwe nachtburgemeester gaat zich onder andere richten op de uitvoering van de Nachtvisie. Hiermee krijgt de nachtcultuur een prominentere rol in het gemeentebeleid.

Hierbij wordt de nachtburgemeester bijgestaan door de Nachtraad Amsterdam, met onder anderen Pim Evers (mede-eigenaar 17 horecazaken en voorzitter Koninklijke Horeca Nederland) en Claudia Walraven (secretaris Evenementen Vereniging Amsterdam). De nieuwe nachtburgemeester is de voorzitter van de nachtraad.

Drie jaar zonder nachtburgemeester

Shamiro van der Geld werd in februari 2018 verkozen tot nachtburgemeester. Hij zou die functie twee jaar vervullen, tot februari 2020. Maar al in juni 2019 gooide hij de handdoek in de ring.

Ramon de Lima, voorzitter van N8BM A’dam, vertelde destijds dat Van der Geld zich niet comfortabel in die rol voelde. “In de afgelopen jaren is de rol van nachtburgemeester gegroeid naar een serieuze functie. Zo’n rol moet je wel liggen,” zei hij over het voortijdige vertrek van Van der Geld. De Lima nam zijn taak over en is inmiddels al ruim drie jaar waarnemend nachtburgemeester. Vanwege de coronapandemie waren nieuwe verkiezingen eerder uitgesteld.

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 22 februari solliciteren. Na een online voorverkiezing zal een jury samen met het publiek tijdens een verkiezingsavond op 22 maart in Bitterzoet de nieuwe nachtburgemeester kiezen.