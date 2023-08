Zoeken naar een nieuwe koers en mogelijk een nieuwe leider: onrustige tijden voor de VVD in Amsterdam

Daan Wijnants (rechts) viel op bij de debatten rond de tijdelijke knip op de Weesperstraat, links van hem fractievoorzitter Claire Martens. Beeld Mariet Dingemans

Het mag dan nog even politiek reces zijn, voor de Amsterdamse VVD zijn het onrustige tijden. Partijleider Claire Martens wil de overstap naar de Tweede Kamer maken bij de verkiezingen in november. Claudia van Zanten, die in stadsdeel Zuid de leiding had over de VVD, heeft de partij verlaten uit onvrede. Haar plek werd ingenomen door Sebastiaan Hooft, maar hij is geen VVD-lid meer, waardoor de partij één van haar drie zetels verliest.

Het zetelverlies betekende een zuur eind van het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, waarbij de partij ook een zetelverlies in de gemeenteraad moest slikken (van zes naar vijf), en het niet lukte om in de coalitie te komen. De jonge fractie vindt tegelijkertijd steeds meer haar rol in de raad en zoekt naar kansen om opnieuw te groeien in Amsterdam.

Kloof tussen Amsterdam en Den Haag

De VVD begint het tweede jaar van deze coalitieperiode binnen een context waarbij de partij terrein heeft verloren in de stad. Tot 2010 hield de partij in de stad gelijke tred met de landelijke tak. Haalde de VVD in 1998 landelijk 25 procent van de stemmen, was het in Amsterdam 22 procent. Haalde de VVD in 2006 landelijk 15 procent, was het in Amsterdam 14 procent.

Vanaf 2010, toen Mark Rutte een kabinet vormde met gedoogsteun van de PVV, ontstond er een groter gat tussen de landelijke en de Amsterdamse kiezer, die later ook wel door Rutte de ‘witte wijn sippende Amsterdamse elite’ werd genoemd. In 2012 stemde landelijk 27 procent van de kiezers op de VVD, in Amsterdam 19 procent.

Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen stemden steeds minder Amsterdammers op de VVD. De liberalen verloren vanaf 2010 drie zetels: ze gingen eerst van acht naar zes, en vorig jaar bleven er slechts vijf zetels over.

Zuid als machtsbasis voor VVD

Prominent VVD-raadslid Daan Wijnants vatte die daling vorig jaar in zijn politieke podcast Damsko kort samen: “Je gaat op de VVD stemmen als je iets te verliezen hebt.” Hij wees daarbij vooral op huizenbezitters en de hogere middenklasse, die in toenemende mate uit de stad vertrekken.

Volgens hoofdonderzoeker Jeroen Slot van Dienst Onderzoek & Statistiek heeft Wijnants gelijk dat kiezers met een VVD-profiel – vaak hoogopgeleid, huizenbezitters, midden- of hogere inkomens – sneller een stap maken naar de regio, maar is dat geen sluitende verklaring voor de teruggang van de partij. Cijfers laten zien dat het aandeel koopwoningen stadsbreed weliswaar afneemt in de laatste jaren, maar dat het nog steeds hoger ligt dan bijvoorbeeld in 2009, toen de VVD meer stemmen kreeg.

In Zuid, in principe de machtsbasis van de VVD, is het aandeel koopwoningen bovendien ten opzichte van 2010 gegroeid van 27,1 naar 28,7 procent, met een piek van iets meer dan 30 procent in 2016. In die periode daalde bij raadsverkiezingen het percentage stemmers op de VVD in dit stadsdeel. In 2010 kreeg de partij nog 23 procent van de stemmen in Zuid, inmiddels is dat minder dan 17 procent.

Daarnaast groeit het aandeel rijke en hoogopgeleide Amsterdammers juist in de stad, maar vissen volgens Jeroen Slot (O&S) met name D66 en Groenlinks ook in die electorale vijver.

Motie van wantrouwen tegen Halsema

Feit is dat Amsterdam overwegend linkser stemt dan de rest van het land, maar volgens Hala Naoum Néhmé (VVD-raadslid tussen 2018 en 2022) toont de Amsterdamse bevolkingsontwikkeling ook dat een enorm VVD-potentieel niet goed wordt aangesproken.

Volgens haar is de partij onvoldoende geworteld in de samenleving en zijn de huidige VVD-politici te weinig een afspiegeling van de samenleving wat betreft leeftijd, achtergrond en maatschappelijke ervaring. “Uiteindelijk is de VVD een volkspartij die de woningeigenaar in Zuid, maar ook Osdorp en Centrum moet aanspreken.”

Tegelijkertijd is de partij al langer zoekende. Onder leiding van Eric van der Burg (nu demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), die van 2010 tot 2018 VVD-wethouder was, slonk de partij al. Maar hoewel hij kritiek kreeg op zijn erfpachtbeleid van huizenbezitters en sommige VVD’ers hem te links vonden, lukte het hem in 2018 wél om de daling te stoppen en zelfs een paar duizend stemmen meer te halen dan vier jaar daarvoor. Hij was een boegbeeld van de partij met een duidelijk sociaal liberaal geluid.

In maart 2019 vertrok hij naar de Eerste Kamer, nadat zijn VVD het jaar daarvoor in de oppositie terecht was gekomen. Zijn opvolger Marianne Poot trok de partij vervolgens naar rechts, al erkende ze dat het zoeken was in de oppositie. Haar leiderschap werd getekend door een motie van wantrouwen tegen burgemeester Halsema, na de Black Lives Matterdemonstratie op de Dam. De motie werd ingediend nog voordat Halsema de kans kreeg zich te verdedigen in het debat. Zelf heeft Poot de motie altijd verdedigd, al vonden andere VVD’ers het geen handige zet.

Gedoe in Zuid

Huidig fractievoorzitter Claire Martens wil, in tegenstelling tot haar voorganger Poot, vooral het sociale liberale geluid weer laten horen. Ze gaat niet hard over rechts, maar wil constructief het debat aangaan. Mede door deze toon, die al te horen was in de verkiezingscampagne, had ze gehoopt mee te kunnen besturen, maar de VVD werd door PvdA, GroenLinks en D66 voor de tweede keer op rij overgeslagen.

De VVD kreeg van het nieuwe college wel een bestuursfunctie in Zuid aangeboden, omdat de partij daar bij de stadsdeelverkiezingen nipt de grootste was. Het partijbestuur en Martens zagen heil in deze geste, maar de fractie in Zuid kwam in verzet. Ze wilden geen oppositie voeren tegen hun partijgenoot – waarna beoogd bestuurder Stijn Nijssen uiteindelijk zijn kandidatuur introk wegens gebrek aan steun.

Het is pijnlijk dat juist in Zuid de VVD door het recente zetelverlies niet meer tot de grootste partijen behoort. Ook de afhandeling van de kwestie rond Ellis Mulder, die aankaartte dat ze door partijgenoot Wijnants gevraagd was een ‘MeTootje’ te bedenken rond een bestuurder, achtervolgt de partij nog steeds. De vorige week vertrokken Zuid-fractieleider Van Zanten zegt dat er iets niet goed gaat binnen de partijcultuur. Ze wijst erop dat, als de partij eerder stappen had gezet, een hoop problemen voorkomen hadden kunnen worden.

Weer geen publiek gezicht

Daarnaast vertrok voor de zomer raadslid Yolanda Hoogtanders na een jaar in de gemeentepolitiek, om burgemeester in Roermond te worden. Het is een publiek geheim dat haar verhouding met Martens niet goed was en dat ze niet op haar plek was binnen de fractie. Het vertrek naar Roermond bleek niet alleen een mooie baankans, maar ook een deftige uitgang.

Met de resterende mannen in de raad vormt Martens ondertussen een hechte club. Vorig jaar gestarte raadsleden als Kune Burgers en Myron von Gerhardt krijgen daarbinnen ruimte om zich te profileren: Burgers op kerntaken als gemeentefinanciën en reiniging, Von Gerhardt met vurige pleidooien voor meer koopwoningen. Wijnants viel op bij de debatten rond de tijdelijke knip op de Weesperstraat.

De kans is wel reëel dat de partij haar aanvoerder verliest, als Martens begin oktober op een verkiesbare plek op de landelijke VVD-lijst wordt gezet. Onduidelijk is wie haar dan moet opvolgen. Vorig jaar, tijdens haar zwangerschapsverlof, was Burgers de vervanger, maar hij is inmiddels ondervoorzitter van de raad. Bovendien heeft hij minder ervaring dan Daan Wijnants, die in de vorige periode al duo-raadslid was. De vraag is wel of de fractie in Zuid, en met name Ellis Mulder, zijn leiderschap zal accepteren.

Een eventueel vertrek van Martens betekent dat de VVD een vierde leider in vijf jaar tijd krijgt, terwijl het partijbestuur juist rust wil en het afgelopen jaar met Martens aan een stevig publiek profiel heeft gewerkt. Iedereen beseft: alleen een duidelijke koers en leider kunnen ervoor zorgen dat over drie jaar, bij de verkiezingen, de lijn omhoog wordt ingezet.