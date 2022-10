Zoeken naar de resten van de blokkade op het IJ van 1572: ‘Er liggen nog veel geheimen onder water’

Met een blokkade van tientallen afgezonken schepen sloten de watergeuzen de stad Amsterdam in 1573 af van de Zuiderzee. Deze week is op het IJ een archeologische zoektocht naar de wrakken van start gegaan.

Van de hele Tachtigjarige Oorlog zijn in Amsterdam niet of nauwelijks sporen terug te vinden. Dat wil zeggen: op land. Onder water is het een heel ander verhaal, zegt Wouter Waldus, maritiem onderzoeker van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Die dienst heeft opdracht gegeven voor het archeologisch onderzoek in de bodem van het IJ dat deze week is begonnen. “Als we praten over het IJmeer, het Markermeer en het IJsselmeer is tachtig procent van de bodem nog niet onderzocht. De laatste mysteries van ons land liggen onder water. En voor een deel dus ook in Amsterdam.”

Waldus staat op de kade van het KNSM-eiland met een kopietje van een oude kaart in de hand. Het origineel werd in 1575 gemaakt door de Amsterdamse cartograaf Joost Bilhamer. Hij vergat daarop niet de scheepsblokkade aan te geven die twee jaar eerder door de watergeuzen was opgericht om de stad Amsterdam af te sluiten van de Zuiderzee. “Het was de tweede poging,” vertelt Waldus. “De eerste was mislukt. In 1572 lukte het alsnog om tientallen schepen in één lijn tot zinken te brengen. Dat gebeurde op deze plek, tussen het huidige KNSM-eiland en Schellingwoude.”

De actie van de watergeuzen was het militaire voorspel voor de Slag op de Zuiderzee van 1573, waarbij de Spaanse vloot onder leiding van Maximiliaan van Bossu voor de kust van Hoorn in mootjes werd gehakt. De uitvalsbasis van de Spanjaarden was Amsterdam, dat de troepen van de gevreesde hertog van Alva als kwaliteitstoeristen avant la lettre hartelijk had verwelkomd.

Waldus: “Amsterdam was een handelsstad. De bestuurders dachten de economische belangen van de stad veilig te stellen in de oorlog tussen de Spaanse koning en de prins van Oranje door de kant van de eerste te kiezen.”

Ver verleden

Dat bleek, in retrospectief, een verkeerde inschatting, maar het was wel 1573 en we staan hier bijna 450 jaar later niet op de kade om oude koeien uit het IJ te vissen. Scheepswrakken uit een ver verleden, daar zijn we wel nieuwsgierig naar.

Dat geldt ook voor Seger van den Brenk, die met zijn bedrijf Periplus de opdracht heeft gekregen om de eeuwenoude resten op te sporen. Van den Brenk heeft een naam hoog op te houden, want in 2009 was het zijn Periplus die onder een dikke laag zand op de bodem van de IJssel bij Kampen een vrijwel gave kogge uit de vijftiende eeuw wist op te sporen.

Dat gebeurde met speurzin, doorzettingsvermogen en moderne technologie. Vooral dat laatste, geeft Van den Brenk meteen toe. “We beschikken tegenwoordig over apparatuur om in de bodem te kunnen kijken. In het IJ werken we onder meer met een magnetometer die ijzerhoudende resten registreert. Dat kan een bierblikje zijn, een oude fiets of een explosief uit de oorlog, maar ook een onderdeel van een scheepswrak. Een andere techniek zijn geluidsgolven, waarmee alles wordt waargenomen dat afwijkt van het normale patroon in de bodem. Als er in het onderzoeksgebied een wrak begraven ligt, zien we dat terug in de meetgegevens.”

Conserverende klei

Het onderzoek zelf is geen materiaal voor een avonturenfilm. Het onderzoeksbootje vaart in kaarsrechte lijnen heen en weer op het IJ en het is aan Van den Brenk om de komende weken op kantoor met het oog van de kenner de berg testresultaten door te nemen. Aan de hand van zijn bevindingen wordt dan gekeken op welke plekken nader onderzoek wenselijk is.

Het is mogelijk dat er helemaal niets wordt gevonden, maar de archeoloog is optimistisch vanwege de waterbodem. “De vaargeul is uitgebaggerd, maar daarnaast ligt een kleilaag van wel tien meter dik. Klei conserveert: wat daarin ligt, komt tevoorschijn alsof het gisteren in de winkel is gekocht.”

Dat de afgedankte vissers- en handelsschepen die werden gebruikt voor de blokkade snel zijn weggezonken is aannemelijk. Bekend is dat de watergeuzen indertijd, helaas met weinig oog voor het behoud van het cultureel erfgoed, het toenmalige kerkje van Schellingwoude sloopten om de scheepjes te verzwaren. Dat gebeurde met bouwmateriaal, maar ook met grafstenen van het kerkhof.

Waldus: “Het zou natuurlijk prachtig zijn als een of meer grafstenen in goede conditie naar boven kunnen worden gehaald. Dat we de namen kunnen lezen en de datum van overlijden. Op het land zijn grafstenen uit die tijd compleet verweerd.”

Bescherming erfgoed

Overigens is het niet de bedoeling alle gevonden voorwerpen aan de oppervlakte te brengen, voegt Waldus er aan toe. “We zijn op dit moment in heel Nederland bezig de waterbodem te onderzoeken op archeologische vondsten. Er ligt nog verschrikkelijk veel op ons te wachten. In het IJsselmeer liggen honderden scheepswrakken, waaronder ook enkele van grote zeegaande schepen. Het is onwenselijk om dat allemaal naar boven te brengen. Het erfgoed moet wel worden beschermd. Wat we nu doen, is alle vondsten in kaart brengen, zodat toekomstige generaties onderzoekers met nog betere technieken weten waar ze tegen die tijd moeten zoeken.”