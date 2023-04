Zoek de verschillen: deze 7 kerken waren ooit in Amsterdam te zien – maar nu niet meer

1. De Sint-Bonifatiuskerk in 1984 en in 2022

De Sint-Bonifatiuskerk aan het Kastanjeplein in Amsterdam-Oost dateerde uit 1886, terwijl de toren wegens geldgebrek pas in 1925 werd gebouwd. De kerk is in 1984 gesloopt. Nu staat er een verzorgingshuis met op het dak een vakwerkmast, met drie van de vier wijzerplaten van de oude kerktoren.

2. De Sint-Augustinuskerk in 1975 en in 2022

De Sint-Augustinuskerk uit 1932 stond tussen de Postjesweg en Postjeswetering in West. De kerk van architect Karel Tholens werd in 1977 gesloopt en vervangen door woonzorgcentrum Nieuw Vredenburgh met een kleine Augustinuskerk. Het grote Cavaillé-Coll kerkorgel uit de oude kerk is behouden gebleven en staat nu in de huidige kerk.

3. De Sint Jan de Doperkerk in 1971 en in 2022

Op de hoek Heemstedestraat/Poeldijkstraat in Nieuw-West stond van 1963 tot 1998 de Sint Jan de Doperkerk. Deze moderne kerk was ontworpen door de architecten Lau Peters en Gerard Holt en had een vrijstaande ronde toren, bijgenaamd De Duiventil. Sinds 2000 staan hier appartementencomplexen.

4. De Sint-Vincentiuskerk (Postjeswetering in 1925 en in 2020)

Vanaf de Postjeswetering in West had men zicht op de Vierde Ambachtsschool, een scheepslift, de toren van de Sint-Vincentiuskerk en een brandstoffenopslag (vlnr). Alleen de school is er nog – nu rijksmonument Het Sieraad, in gebruik als evenementenlocatie.

5. De Maria Magdalenakerk (Spaarndammerstraat in 1965 en in 2019)

De in 1891 opengestelde Maria Magdalenakerk in West, van architect Pierre Cuypers, bekend van het Rijksmuseum, werd vanwege de slechte fundering in 1967 gesloopt. In het Domela Nieuwenhuisplantsoen zijn de contouren nog zichtbaar.

6. De Koepelkerk (Leidseplein in 1968 en in 2019)

De Koepelkerk en het Persilhuis in Centrum werden in 1972 gesloopt. Op de kerk hing een plaquette die op het nieuwe Marriott Hotel werd geplaatst: ‘De koster H.F. Westerveld huisvestte hier met voortdurend levensgevaar voor zich en zijn gezin van 25-3-1943 tot 5-5-1945 het Algemeen Hoofdkwartier van den O.D.’.

7. De Sint-Willibrordus buiten de Veste in 1967 en in 2019)

De kerk op de kruising van de Ceintuurbaan en Amsteldijk in Zuid werd ontworpen door wederom Pierre Cuypers. De bouw was in 1899 klaar, de koepel pas in 1924. Niet lang na het nemen van deze foto in 1967 werd de kerk gesloopt; nu staat er een woon- en zorgcentrum, Amstelhuis.

Déjà vu: alle afleveringen in ons archief Van de Prins Hendrikkade in 1951, naar de Nieuwezijds Voorburgwal in 1867 tot de Zuidas in 1981: in de rubriek Déjà vu neemt Het Parool je al meer dan 10 jaar mee naar het Amsterdam van vroeger. Zoek zelf de verschillen: hoe de stad eens was én nu is. Bovenstaand overzicht is samengesteld uit oude afleveringen uit ons archief. De rubriek Déjà vu wordt momenteel gemaakt door Erik Klein Wolterink.

Beeld Stadsarchief en Erik Klein Wolterink