Zoek de verschillen: de auto in Amsterdam door de jaren heen

Weesperzijde in 1939 en 2019

Tot de opening van de Utrechtsebrug in 1954 was de Weesperzijde de uitvalsweg richting Utrecht. Op bedrijfsterrein de Omval stond tot 1964 de cacao­fabriek van Blooker. Het portiershuisje uit 1886 is in 2003 opnieuw opgebouwd en doet nu dienst als café.

Stadionplein, circa 1935 en in 2022

Het Stadionplein uit 1928 is niet vernoemd naar het Olympisch Stadion, maar naar het oude stadion dat een jaar later werd gesloopt. Het plein fungeerde decennialang als parkeerterrein. De beide gerenoveerde kiosken op het plein zijn net als het Olympisch Stadion ontworpen door Jan Wils.

De Zuidas in 1981 en 2021

De Zuidas, 1981. In 1981 werden snelweg A10-Zuid en de spoorlijn van Zuid naar RAI in gebruik genomen. De naam Zuidas ontstond pas met de komst van het hoofdkantoor van ABN AMRO in 1999. Nu wordt gewerkt aan het Zuidasdok, met een ondertunneling voor wegen en sporen.

Museumplein in 1960 en 2020

Museumplein, 1960. In 1953 werd in het verlengde van de Rijksmuseumpassage een weg aangelegd, ook wel ‘de kortste snelweg van Nederland’ genoemd. Na de bouw van een parkeergarage werd het plein in 1999 opnieuw ingericht.

Buiksloterdijk in 1934 en 2021

Buiksloterdijk, 1934. Bij de T-kruising van de Buiksloterdijk en de Buikslotermeerdijk stond al in 1934 een verkeersspiegel. Dit punt heette in de volksmond De Spiegel. De korte weg naar de Buikslotermeerdijk is naamloos, maar bevat wel een brug vernoemd naar verzetsstrijder Cecilia van Alphen-Jagtman.

Einsteinweg in 1969 en in 2021

De naam Einsteinweg is in 2016 vervallen en sindsdien wordt dit traject Ringweg-West genoemd. Op een aantal plaatsen staan woningen zeer dicht langs de weg, omdat die aanvankelijk als stadsstraat was ontworpen en pas in een later stadium werd ingericht als autosnelweg, als deel van rijksweg A10.

Haarlemmerweg ca. 1927 en in 2020

In 1632 werd in een rechte lijn van Amsterdam naar Haarlem de Haarlemmertrekvaart aangelegd, de eerste in Nederland. Het naastgelegen jaagpad werd in 1762 verhard. Dit is het begin van de Haarlemmerweg, met sinds 1839 een spoorlijn, trambaan (van 1904 tot 1957), fietspad en trottoir.

Gooioord, 1979 en 2020

Het dak van parkeergarage Gooioord was lang in gebruik als camper- en caravanstalling. In 2018 werd het laatste deel van de garage gesloopt. Sinds 29 mei 2019 valt dit terrein binnen het gebied Bijlmermuseum, een beschermd stadsgezicht.

Hartveldseweg, Diemen, ca 1935 en 2020

Aan het begin van de 20ste eeuw was de Hartveldseweg nog een nauwe straat met een spoor van de Gooische Tramweg Maatschappij. Met de toename van het autoverkeer werden winkels met bovenwoningen en het eeuwenoude café Vervetjes in 1938 afgebroken voor de aanleg van Rijksweg A1.

Dijkzichtbrug, in 1978 en 2020

Sinds 1977 ligt de Dijkzichtbrug (gemeente Ouder-Amstel) over één van de oudste snelwegen in Nederland; de A2 uit 1954, gemaakt van betonplaten. De middenberm van de A2 vormt hier de grens tussen de gemeenten Ouder-Amstel (rechts) en Amsterdam (links). Vanaf 1980 zijn ringweg A10 en spoorlijnen aangelegd.

Plantage Doklaan, 1984 en 2020

In 1983 werd het rangeerterrein van de Nederlandse Spoorwegen aan de Plantage Doklaan opgeheven. Daarna werd het gebied ingenomen door stadsnomaden met tientallen caravans, woonwagens, keten en allerhande bouwsels. Na ontruiming in 1999, heeft Artis hier een parkeerterrein aangelegd.

