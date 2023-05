Zoek de verschillen: Amsterdamse pleinen door de jaren heen

Dit schreef Het Parool eerder over pleinen in Amsterdam: * Houtje-touwtjeplein met zielloos paleis: waarom lukt het niet de Dam allure te geven? * Waarom de Nieuwmarkt een goed gelukt plein is en het Museumplein een kneusje blijft

Stationsplein, circa 1944 en 2023

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stonden er Duitse bewegwijzeringsborden op het Stationsplein. Tot in de jaren vijftig werden de tramwissels hier bediend vanuit een hoog tramhuisje, ook wel wisselwachtershuisje of tramwisselcontrolekamer genoemd.

Hoogoordplein, 1995 en 2023

Het eerste station Amsterdam-Bijlmer werd in 1971 geopend als eenvoudige halte langs de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. In 1977 werd een nieuw verhoogd station in gebruik genomen, voor zowel trein als metro. Het huidige station Amsterdam Bijlmer Arena, met in totaal acht sporen, kwam na zeven jaar verbouwing in 2007 gereed.

Marie Heinekenplein in 1975 en 2023

Op de plek van het Marie Heinekenplein stond in 1975 nog een deel van de Heinekenbrouwerij. Dit deel werd in 1988 gesloopt. Het plein is vernoemd naar Marie Heineken. Zij was schilder en een nicht van Gerard Adriaan Heineken, oprichter van brouwerij Heineken.

Gerard Douplein, 1975 en 2023

In 1975 stond op het Gerard Douplein een telefooncel van het type ‘model 1100’, naar de afmeting in millimeters van het grondvlak. Deze is circa 1985 vervangen door een driehoekig model. In 2011 stopte KPN met het exploiteren van openbare telefooncellen, waarna ook dit model werd verwijderd.

Smaragdplein in 2022 en in 1941

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er in Amsterdam 234 openbare schuilplaatsen en schuilkelders. Deze waren verspreid door de hele stad, waaronder op het Smaragdplein. Sinds 2019 staat hier een geluidsarme voetbalkooi.

Rembrandtplein in 1900 en 2022

In 1900 stonden op het Rembrandtplein vijf pandjes iets naar achteren en waren daarom ‘met den voorgrond’ te koop. Het plein werd vanaf die tijd een uitgaanscentrum en in 1902 opende hier het Rembrandttheater. Nadat dit afbrandde, kwam hier in 1969 het Caransahotel van zakenman Maup Caransa.

Stadionplein in circa 1935 en 2022

Het Stadionplein uit 1928 is niet vernoemd naar het Olympisch Stadion, maar naar het oude stadion dat een jaar later werd gesloopt. Het plein fungeerde decennialang als parkeerterrein. De beide gerenoveerde kiosken op het plein zijn net als het Olympisch Stadion ontworpen door Jan Wils.

Museumplein op Koninginnedag in 1906 en 2022

Tot en met 1948 werd Koninginnedag op 31 augustus gevierd. Tijdens de Koninginnedag van 1906 werd op het Museumplein de luchtballon opgelaten van Katharina ‘Kätchen’ Paulus, de eerste vrouwelijke ballonvaarder uit Duitsland. Na ruim een half uur kwam de luchtballon terecht op een loods aan de Lijnbaansgracht.

Frederiksplein in 1968 en 2022

Het originele plantsoen op het Frederiksplein is ontworpen door J.D. Zocher en hoorde bij het Paleis voor Volksvlijt. Sinds 1968 ligt hier een fontein, Sneeuwwitje en de zeven dwergen, geschonken door De Nederlandsche Bank. In 2018 zijn rijbanen vervangen door fietspaden en is de beplanting uitgebreid.

Koningsplein in 1970 en 2022

Het Koningsplein stond in 1970 vol met verkiezingsborden en politieke affiches vanwege de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. De Peperbus is inmiddels enkele tientallen meters verplaatst en wordt nu door Liander verhuurd als commerciële aanplakzuil. Losse verkiezingsborden hebben tegenwoordig veelal plaatsgemaakt voor grote gezamenlijke voorbedrukte borden.

Kastanjeplein in 1984 en 2022

De Sint-Bonifatiuskerk aan het Kastanjeplein dateerde uit 1886, terwijl de toren wegens geldgebrek pas in 1925 werd gebouwd. De kerk is in 1984 gesloopt. Nu staat er een verzorgingshuis met op het dak een vakwerkmast, met drie van de vier wijzerplaten van de oude kerktoren.

Mosplein in 1957 en 2021

Mosplein, Noord, circa 1957. Het Mosplein uit 1923 is in de stijl van de Amsterdamse School aangelegd naar ontwerp van G.J. Rutgers. De panden waar in 1957 schoenwinkel Matto en café Van Belle zaten, zijn in 2011 afgebroken. Eén pand is blijven staan; daarin zit nu de OBA.

Leidseplein in 1858 en 2021

Leidseplein, 1858. Het Leidseplein was in 1858 bereikbaar via de Leidsepoort uit 1664. In 1862 werd de poort afgebroken. Even later werd de Singelgracht hier rechtgetrokken, zodat het Leidseplein een voorplein kreeg waaraan later het Hirschgebouw en het American Hotel werden gebouwd.

Buikslotermeerplein in 1970 en 2021

Buikslotermeerplein, 1970. Sinds de opening in dat jaar van winkelcentrum Buikslotermeerplein, nu genaamd Boven ‘t Y, staat er een polyester plastiek van Anton Geerlings. Generaties kinderen noemen het speelobject zonder naam speelbeest, krokodil, hagedis of slak. In al die jaren is het ongeveer een meter verplaatst.

Stationsplein in 1870 en in 2021

Van 1662 tot 1871 bevond zich in het IJ een hotel op palen: de Nieuwe Stadsherberg, bereikbaar via een lange loopplank. Dit was ook het vertrekpunt van de Schroefstoombootdienst. Nu ligt hier het Stationsplein waar momenteel wordt gewerkt aan een ondergrondse fietsenstalling.

Het IJsclubterrein circa 1900 en het Museumplein in 2021

IJsclubterrein, circa 1900. Hier lag van 1880 tot 1937 een 400 meternatuurijsbaan en waren in 1893 de eerste officiële wereldkampioenschappen allround, met Jaap Eden als winnaar. De naam Museumplein werd in 1903 officieel vastgesteld, maar in de volksmond werd het nog lang IJsclubterrein genoemd.

Van der Helstplein, 1989 en 2020

In 1989 konden de auto’s nog rond het Van der Helstplein rijden en aan alle zijden parkeren. Het plein werd circa 1900 aangelegd. De platanen zijn in 1935 geplant; enkele zijn vervangen, maar de meeste staan er nog.

Mr. Visserplein, 1971 en in 2020

Het Mr. Visserplein werd in 1968 aangelegd met een rotonde, een autotunnel en daarboven voetgangerstunnels. Rond 2010 zijn de rotonde en toegangen tot de ondergrondse gangen verwijderd. In de tunnels zit nu Vrog, een clubhuis voor urban sporters.

Osdorpplein in 1971 en in 2020

De beeldengroep Schaapjes, ook wel Lammetjes genoemd, staat al sinds 1966 op het Osdorpplein. Terwijl winkels verdwenen of veranderden, blijft het kunstwerk van Gerrit Bolhuis populair bij generaties kinderen. Het glimmende brons laat zien dat de schaapjes veelvuldig worden geaaid.

Museumplein in 1960 en 2020

Museumplein, 1960. In 1953 werd in het verlengde van de Rijksmuseumpassage een weg aangelegd, ook wel ‘de kortste snelweg van Nederland’ genoemd. Na de bouw van een parkeergarage werd het plein in 1999 opnieuw ingericht.

Buikslotermeerplein in 1981 en in 2020

Buikslotermeerplein, 1981. Vanaf de bushaltes op het Waddenwegviaduct liep een brede trap naar het in 1970 geopende winkelcentrum op het Buikslotermeerplein. Ruim tien jaar later verrees hier een cultuurgebouw met daarboven Bowling Noord en rondom enkele kiosken. Inmiddels is De Bunker gekraakt, het viaduct wordt gesloopt.

Rembrandtplein in 1936 en 2020

Tijdens de Tweede Wereldoorlog pleegde een knokploeg een aanslag op het Rembrandttheater, waarna het volledig afbrandde. In 1969 liet de bekende zakenman Maup Caransa hier het Caransahotel bouwen.

