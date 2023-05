Zoek de verschillen: 9 Amsterdamse bruggen door de jaren heen

Kikkerbilssluis in 1863 en 2022

De Kikkerbilssluis ligt tussen Oudeschans en Oosterdok en bestond in 1863 uit een sluis met brug. Nu ligt er alleen een brug, van architect Piet Kramer, maar deze heet nog steeds Kikkerbilssluis, zoals is uitgebeiteld in het landhoofd. Een ‘kikkerbil’ was een speciaal stuk hout in de scheepsbouw.

Lijnbaansgracht in 1960 en in 2021

De melkfabriek sloot in 1969, waarna het pand de eerste jaren werd gebruikt voor culturele jeugdprojecten. In 1973 opende de Melkweg officieel. Sinds 2009 kijk je vanuit de nieuw gebouwde Rabozaal neer op de melkfabriekbrug, in 1949 overgebracht vanuit het Friese Wolvega.

De Gevlebrug in 1935 en in 2021

Gevlebrug, ca 1935. In 1930 werd deze brug geplaatst bij de Oostertoegang, naar ontwerp van Amsterdamse Schoolarchitect Piet Kramer. In 2001 werd hij daar verwijderd en in 2020 herbouwd in de Houthaven. Sindsdien heet hij Gevlebrug. Het ook herbouwde brughuisje dient nu als toegang tot een parkeergarage.

Magere Brug in 1942 en 2021

Frits Rotgans fotografeerde bij de Magere Brug dit reclamebord met affiches van de Duitse bezetter. Onder de schuilnaam Rugtas was Rotgans betrokken bij het verzet en vervalste hij identiteitsbewijzen voor onderduikers. Frits Rotgans maakte veel foto’s die een beeld geven van de oorlogstijd in Amsterdam.

Hembrug, 1969 en 2020

De Hembrug was een spoorbrug over het Noordzeekanaal, tussen Amsterdam en Zaandam. De brug uit 1907 was met een beweegbaar deel van 128 meter de grootste draaibrug van Europa en kon in twee minuten volledig worden geopend. In 1983 is hij vervangen door de Hemtunnel.

Amsterdamsebrug, 2010 en 2020

De onderzijde van de Amsterdamsebrug aan de Zuiderzeeweg over het Amsterdam-Rijnkanaal staat bekend als Graffiti Hall of Fame. In 2013 werd de brug enkele decimeters verhoogd voor een betere doorvaart en is de voetgangersopgang verplaatst naar de zijkant.

Drieharingenbrug ca 1890 en in 2020

Drieharingenbrug, ca 1890. De Drieharingenbrug over de Realengracht verbindt Realeneiland en Prinseneiland. Van 1859 tot 1894 was dit een vlotbrug: als de brug openging, werd een vlot onder de op- en afrit vanaf de wal getrokken. Sinds 1983 ligt hier een ophaalbrug.

Petemayenbrug in 1983 en in 2019

Petemayenbrug, maart 1983. De gemeente besloot in 1974 de bruggen in deze buurt, zoals deze over de Zoutkeetsgracht, in hun oude staat terug te brengen. In 1985 was de brug vernieuwd.

De Hogesluis in 1868 en in 2019

De Hogesluis, 1868. De 17de-eeuwse brug over de Amstel werd in 1883 vervangen door de huidige, naar voorbeeld van de beroemde Parijse Pont Neuf. Links is nog het Paleis voor Volksvlijt te zien. In 1929 is dat in vlammen opgegaan.

