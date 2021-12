‘Zoals verwacht’: geen paniek maar waakzaamheid na flinke stijging positieve tests in Amsterdam

De omikronvariant is in opmars en het aantal coronabesmettingen stijgt in Amsterdam weer razendsnel. Deskundigen zijn waakzaam, maar van paniek is dit keer geen sprake.

De GGD meldt dat het aantal positieve testen in de regio Amsterdam afgelopen week met bijna 18 procent is toegenomen ten opzichte van de week daarvoor. Opmerkelijk, want landelijk gezien daalt het aantal besmettingen nog altijd. Maar dat Amsterdam-Amstelland momenteel de enige regio in Nederland is waar het aantal positieve testen toeneemt, was volgens viroloog Menno de Jong van Amsterdam UMC juist te verwachten. “Dat komt omdat de besmettelijkere omikronvariant hier eerder dominant werd,” zegt hij.

Uit de laatste steekproef van dinsdagavond kwam naar voren dat omikron nog verder terrein heeft gewonnen in de stad: bij 80 procent van de onderzochte positieve tests werd de omikronvariant aangetroffen. Lang zal de afwijkende positie van Amsterdam niet duren. De viroloog denkt dat het een kwestie van tijd is voordat de cijfers ook in de rest van Nederland weer zullen stijgen, het eerst in andere grote steden.

Testen vanwege de feestdagen

Naast het feit dat omikron in Amsterdam eerder dominant was, speelt ook mee dat er fors meer coronatesten zijn afgenomen in de regio Amsterdam. Veel Amsterdammers hebben een test gedaan vanwege de feestdagen, waardoor er relatief gezien meer besmettingen zijn geregistreerd. Ook heeft de gemeente onlangs honderdduizend zelftests gratis verspreid onder minimahuishoudens. Na een positieve zelftest zouden mensen naar de GGD kunnen zijn gegaan voor een PCR-test – volgens de GGD een positieve bijkomstigheid.

Mariken van der Lubben, hoofd van het streeklaboratorium van de Amsterdamse GGD, denkt dat de cijfers onder invloed van de feestdagen de komende tijd verder zullen stijgen. Niet alleen vanwege de hogere testbereidheid, maar óók omdat veel mensen ondanks de visitebeperkingen toch met elkaar afspreken. “We hebben dat vorig jaar ook gezien. Mensen zoeken elkaar met kerst en oud en nieuw op.”

‘Lichtpuntjes’

Coronaminister Hugo de Jonge sprak woensdag van ‘lichtpuntjes’ die te zien zijn in de eerste data over de omikronvariant. De deskundigen zien die ook. Zo krikt een boostervaccin de afweer tegen de omikronvariant flink op, zegt De Jong die ook lid van het Outbreak Management Team (OMT) is. “Een of twee vaccinaties, dat is niet heel effectief tegen deze variant, maar na een booster ben je tot 70 procent beschermd tegen infectie.” De komende tijd is het daarom essentieel dat de boostervaccinatiegraad stijgt, zegt hij.

Ook komt uit de eerste data uit Engeland, Denemarken en Zuid-Afrika naar voren dat de omikronvariant een milder ziekteverloop kent dan eerdere varianten, zegt Van der Lubben. “Maar ik houd nog wel een slag om de arm, omdat de verspreiding zich eerst voltrok onder jongere leeftijdsgroepen die minder last hebben van het virus.” En bij een hausse aan nieuwe infecties kan de zorg nog altijd verder overbelast raken, benadrukt ze.

De strategie voor de komende weken is vooral het winnen van tijd, zodat er met meer data beter voorspeld kan worden welke impact omikron zal hebben en er flink geboosterd kan worden. De Jong: “Als we hier of in andere landen over twee tot drie weken nog geen sterke toename van de ziekenhuisopnames zien, dan weten we of we terecht optimistisch zijn.”