Zo zou Amsterdam eruitzien als de stad in de bergen lag

Geen vlakker land dan Nederland. Hoe zou het er hier uitzien als we wel bergen hadden? The Nits zongen er ooit over in het nummer In The Dutch Mountains. Nu laat kunstenaar, grafisch vormgever en muzikant Hessel Stuut zijn fantasie de vrije loop in Amsterdam Mountains, een filmpje waarin Amsterdam te midden van bergen ligt.

De Dam, het Vondelpark en het Leidseplein, ze zien er in het filmpje vertrouwd en toch ook heel anders uit. Op vertrouwde plekken laat Hessel Stuut op de achtergrond hoge bergen oprijzen. De filmbeelden van Amsterdam schoot hij afgelopen zomer, de bergen komen van stockfoto’s. Hoe kwam hij ertoe het filmpje te maken?

Wolken

“Als kind keek ik graag uit het raam en fantaseerde ik dat de wolken bergen waren. Ik stelde me dan voor dat Nederland een land als Noorwegen of Oostenrijk was. Ik wilde al langer een filmpje maken van Amsterdam als stad in de bergen en ben er deze zomer, na de eerste lockdown, mee begonnen. Doordat er nauwelijks luchtverkeer was, had je vaak een strakblauwe lucht. Die gebruikte ik als green of beter blue screen; het is in wezen dezelfde techniek als die ze gebruiken in Hollywoodfilms om dingen te creëren die er niet echt zijn.”

Toen hij deze week zag dat iemand op de sociale media een filmpje van enkele seconden plaatste waarop Nederland eruitziet als een wintersportoord, plaatste hij ook gauw zijn eigen Amsterdam Mountains, dat bijna een minuut duurt en veel geavanceerder is. “Het was voor mij een project aan de zijlijn, waar ik al lang mee bezig was, maar dat niet mijn prioriteit had. Om te voorkomen dat ik een na-aper zou lijken, heb ik mijn filmpje snel op Youtube gezet.”

Stuut, die deel uitmaakt van het muziekduo Polynation, heeft overwogen eigen muziek onder Amsterdam Mountains te zetten. “Ik heb het toch maar gehouden bij de oorspronkelijke geluiden, die volgens mij bijdragen aan de geloofwaardigheid van het filmpje. Bij beelden van de pont over het IJ zie je in Noord hoge bergen. Maar doordat de passagiers gewoon met elkaar staan te kletsen, lijkt het allemaal heel normaal.”

Prints

Wat wil Hessel Stuut verder doen met zijn Amsterdam Mountains? “Toen ik zag hoeveel belangstelling er voor het filmpje is, heb ik meteen een webshop geopend waar je prints van de Amsterdamse bergen kunt kopen. Ik kan me voorstellen dat ik ook zulke filmpjes van andere steden ga maken. In Rotterdam is er al iemand onder de naam Rotsterdam met iets soortgelijks bezig, maar daarbij gaat het om alleen foto’s.”

Hij krijgt veel reacties op Amsterdam Mountains. “Ik kreeg een berichtje van Kluun, de schrijver. Hij stuurde een foto die hij van zijn eigen woning had gemaakt met op de achtergrond een wolkenpartij die er uit zag als een gebergte. Vrienden sturen me ook appjes: hee, ik loop op straat en zie opeens die bergen van jou. Dat is de poëzie van dit project, je gaat vanuit de verbeelding opnieuw naar de wereld om je heen kijken en denkt: Oh ja, het zou ook een heel andere plek kunnen zijn.”