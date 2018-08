Zo ziet droog Amsterdam er van boven uit

Het grasland in heel Nederland is momenteel 17 procent minder groen dan normaal, al is dat op sommige plekken nog veel erger. Dat bleek vorige week uit onderzoek van een onderzoeksinstituut dat is verbonden aan Wageningen Universiteit.



De aanhoudende droogte heeft veel grasstroken en parken veranderd in bruingele steppes. De onderzoekers gebruiken satellietbeelden van het Netherlands Space Office om de gevolgen voor de groenheid van het gras in kaart te brengen. Ook de uitgedroogde parken in Amsterdam zijn goed te zien.



Het Vondelpark in mei en in juli: