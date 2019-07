Zo ziet de nieuwe metro M7 eruit op ware grootte

Vanaf 2021 rijdt hij pas op het Amsterdamse spoor, maar Amsterdammers kunnen nu alvast zien hoe de nieuwe metro eruit komt te zien.

Het GVB heeft een deel van de M7 op ware grootte na laten bouwen. Het model staat op een terrein van het GVB in de buurt van metrostations Overamstel en Spaklerweg en is komende maand te bezoeken.

De in Spanje bestelde metro lijkt vrij veel op zijn voorgangers M5 en M6, maar is moderner, aldus het vervoerbedrijf. Net als de metro’s die al rijden zijn ze aan de buitenkant zilvergrijs met rode deuren. De nieuwe metro’s zijn circa 60 meter lang. Dat is ongeveer de helft van de M6, die 116 meter is, maar de nieuwe metro kan gekoppeld gaan rijden tijdens drukte.

In het nieuwe model zijn 78 zitplaatsen en 402 staplaatsen, als het rijtuig zo vol is dat er vier mensen op een vierkante meter staan. Het GVB heeft tot nu toe dertig nieuwe metro’s besteld, en een optie tot nog eens dertig extra stuks.

Stemmen

Op 31 juli, 9 augustus en 17 augustus kun je zowel binnen als buiten komen kijken. Bovendien kun je stemmen over twee elementen van het interieur. Welke dat zijn, houdt het vervoerbedrijf nog even geheim. Aanmelden is gratis en kan via de website van het GVB.

Overigens is het nog de vraag of de nieuwe metrostellen vanaf 2021 wel kunnen gaan rijden. Ze kunnen uitsluitend rijden op spoor dat is beveiligd met het zogenoemde Signalling & Control-systeem (S&C) en daarover schreef verkeerswethouder Sharon Dijksma eerder deze maand dat er nog veel werk moet gebeuren voordat dat systeem op alle metrolijnen is ingevoerd.