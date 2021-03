Zo ziet Amsterdam eruit in de partijplannen voor de Tweede Kamerverkiezingen

Van alle regio’s en steden wordt Amsterdam het vaakst genoemd in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. D66 en ChristenUnie noemen de hoofdstad het meest: acht keer.

Dat blijkt uit onderzoek van Wepublic in samenwerking met Het Parool. Amsterdam wordt in totaal zo’n 36 keer genoemd en wordt daarmee het vaakst genoemd ten opzichte van Rotterdam (32 keer), Utrecht (26 keer) en Eindhoven (20 keer). Den Haag is niet meegenomen in de telling, omdat er veel over (het figuurlijke) ‘politiek Den Haag’ gesproken wordt.

Luchthaven Schiphol wordt het vaakst genoemd door de VVD: acht keer. De liberale partij wil dat de luchthaven groeit, in tegenstelling tot partijen als de PvdA en SP, maar ook de SGP. Die laatste partij rept zes keer over de luchthaven, net als de ChristenUnie, één keer minder dan de zeven keer van D66.

Tekst gaat verder onder grafiek

Noord/Zuidlijn

Populair onderwerp in verband met de hoofdstad is het openbaar vervoer. D66, ChristenUnie, PvdA en VVD noemen een doortrekking van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en/of Hoofddorp.

Bovendien wil D66 de metro’s in Amsterdam geautomatiseerd laten rijden, wat al langer een wens is van het stadsbestuur. De partij wil tevens Amsterdam-Zuid als nieuwe spoorterminal realiseren, zodat het centraal station ontlast wordt, een plan dat al eerder gestimuleerd werd door de Europese Unie. ChristenUnie wil de ringlijn, metro 50, ‘sluiten’ zodat ook de nieuwe wijk Haven-Stad op de metro wordt aangesloten.

Verder lopen D66 en PvdA warm voor een metrolijn tussen Amsterdam en Almere. SGP wil dat ook, maar dan als onderdeel van een nieuwe Lelylijn, die ook naar Noord-Nederland voert. Het CDA maakt daar liever een hogesnelheidslijn van. De christelijke partijen zien dat als oplossing van de woningnood in Amsterdam: het normaler worden om in de Randstad te werken, maar erbuiten te wonen.

De SP wil ov-autoriteiten zoals het GVB afschaffen. Denk schrijft te willen investeren in het ‘opwaarderen’ van de metrolijnen, maar werkt dat niet nader uit.

Brussel en Berlijn

De SGP heeft het ook over opwaarderen en heeft het daarbij over de stations die nu enkel met Amsterdam verbonden zijn met een sprinter. D66 wil snellere treinen naar Groningen en Berlijn: die laatste verbinding kost nu zes uur reistijd, voor 2035 moet dat een uur korter zijn.

ChristenUnie zet in op een verdubbeling van de spoorcapaciteit van Amsterdam naar Haarlem. Ook wil de partij een snellere trein naar Brussel, die frequenter rijdt dan nu het geval is. Dat wenst de PvdA ook, net als snellere treinen naar steden als Parijs en Londen.

Investeren in Nieuw-West

Waar D66 kansen ziet rond Amsterdam om waterstof als nieuwe energiebron op te slaan, zitten de christelijke partijen met het ruimtegebrek daarvoor in hun maag. ChristenUnie wil het gebied voor Schiphol beperken, om plek te creëren voor woningen en windmolens. CDA en D66 zien vooral heil in het winnen van nieuw land zoals met IJburg is gebeurd.

In de verkiezingsprogramma’s wordt de hoofdstad verder meermaals genoemd als het gaat om kansengelijkheid. Zo roemt D66 de aanpak bij kansarme en criminele jongeren en ChristenUnie heeft waardering voor de opzet van de ‘Werkbrigade’ voor Amsterdammers in het sociale vangnet. De VVD wil de Amsterdamse aanpak van discriminatie op de woningmarkt elders overnemen. Denk wil meer geld vrijmaken voor Nieuw-West.

Roeterseiland

Minder waardering voor de hoofdstad komt van zowel Forum voor Democratie (FvD) als de PVV. Zo wil Forum af van de opvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in de hoofdstad. Ook hekelt de partij moderne, maar ‘weinig inspirerend[e]’ universiteitsgebouwen zoals de Roeterseilandcampus.

PVV haalt in haar programma expliciet uit naar burgemeester Femke Halsema en diens optreden tijdens de Black Lives Matter-demonstratie in juni 2020. Dit om het idee te staven dat regels en wetten willekeurig worden toegepast.

De SGP licht de Oude Kerk uit, omdat de partij rijksmonumenten van nationaal belang toegankelijk wil houden voor publiek. Daarnaast komt de christelijke partij met een plan om antisemitisme te bestrijden door kinderen kennis laten maken met de joodse gemeenschap, bijvoorbeeld door een bezoek aan het Joods Cultureel Kwartier.