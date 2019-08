Zo wil Mysteryland de overlast voor de buurt beperken

Bezoekers tijdens de 25e editie van Mysteryland vorig jaar. Beeld ANP Kippa

In groepen van twintig lopen 250 bewoners uit Vijfhuizen en Hoofddorp over de plek waar komend weekend het grootste elektronische muziekfestival van Nederland plaatsvindt. Iedereen die binnen een straal van een kilometer van het terrein woont, is uitgenodigd voor de rondleiding door ID&T, het bedrijf dat dit jaar voor de 26ste keer Mysteryland organiseert. “We willen de buurt erbij te betrekken,” zegt Bas Meijer, directeur van Mysteryland.

Meijer erkent zonder enige aarzeling dat er overlast zal zijn voor de omwonenden. Tijdens de twee weken durende opbouwfase en tijdens het festivalweekend. “De vraag is hoe we dat kunnen minimaliseren.”

Om die te beantwoorden is er voor het zevende jaar op rij een bewonersavond op het voormalig Floriadeterrein in Haarlemmermeer. Omwonenden worden ontvangen met frisdrank, koffie en cake en krijgen tijdens een korte presentatie te horen wat er op het terrein staat te gebeuren: op zeventien podia zullen in totaal driehonderd artiesten optreden. Die podia liggen verspreid over de 50.000 vierkante meter houten vloer die speciaal voor het festival op het terrein wordt gelegd.

Weinig buren negatief

“Door deze rondgang staan we niet ineens voor verrassingen,” zegt Carl Schelleman (55) die nog geen vijfhonderd meter van het festival woont. “Deze avond heeft een goede uitwerking op de buurt. Het gevolg is dat er maar weinig buren negatief zijn over Mysteryland.”

Sterker, de voorzitter van dorpsvereniging Vijfhuizen, Peter Blom (52) is er trots op ‘dat een festival als dit binnen het dorp past. “Dat klinkt poeslief, maar de organisatie doet daar wel hartstikke haar best voor. Ze doen het heel goed, maar we willen wel kritisch blijven.”

Direct omwonenden krijgen tickets voor het feest, maar dat heelt niet alle wonden. “Tien procent vindt het nog altijd herrie,” zegt Blom. “Dan kun je wel vrijkaartjes geven, maar daarmee los je het probleem niet op voor mensen die er serieus hinder van ondervinden.”

Via WhatsApp kunnen frustraties, opbouwende kritiek of suggesties doorgegeven worden aan de organisatie. “Zo kunnen we er direct iets mee doen,” zegt Meijer.

Zoals toen met de toevoer van materialen. “De vrachtwagens rijden het terrein op via deels onverharde wegen. Omwonenden hadden last van het opwaaiende stof. Een boer uit de buurt raadde ons aan dat stuk nat te spuiten. Het was een kleine moeite, maar je moet het wel weten. Feedback is belangrijk voor ons.”

Het is niet voor niets dat het festival voor de zeventiende keer op het voormalig Floriadeterrein in de Haarlemmermeer zonder weerstand wordt ontvangen.

Begrip

Korte lijntjes en de informele aanpak sieren de festivalorganisatie, vindt een aantal aanwezigen tijdens de rondleiding van gisteravond.

Het zou niet anders mogen gaan, als het aan ID&T ligt. “Die serieuze kant bij festivals, zoals omwonendenparticipatie, dat is óók onderdeel van een professionele festivalorganisatie,” zegt Meijer, die zich terdege bewust is van de klachten rond festivals die eerder dit jaar in Amsterdam zijn gehouden. Zoals die in het paasweekend toen de wind en het feit dat geluid ver draagt over water tot een vertienvoudiging van het aantal klachten over geluidsoverlast leidde.

Wat als er een klacht over geluidsoverlast binnenkomt? Meijer: “Dan gaan we meten en kijken wat we kunnen doen. Als we het maximum geluidsniveau niet overschrijden kunnen we naar beneden met het volume, maar we hebben ook een minimum. Er moet wel gedanst kunnen worden.”

Met gele hesjes aan – het grasveld is op dit moment officieel een bouwterrein – lopen de bewoners jolig over de festivalgrond. Na afloop is er een borrel en wordt de rondleiding geëvalueerd. “Zo’n avond zorgt voor begrip,” zegt Ton van Heijden (67). “Ik heb er niets op aan te merken. Het is perfect.”

En zelfs al zou hij het hele weekend niet slapen door de muziek: “Er zijn honderdduizend mensen die plezier hebben. Dat is alleen maar leuk.”