Zo werd er gestemd in jouw buurt

Die laatste partij, in deze en diverse andere provincies zoals bekend de grootste, heeft in Amsterdam vooral kiezers in Noord en Nieuw-West, nabij het oude dorp Sloten. Forum voor Democratie werd in totaal 23 stembureaus de grootste partij. Daarmee is Forum voor Democratie pas de zesde partij van de stad, na bijvoorbeeld PvdA, VVD en Partij voor de Dieren.



Nog een aantal opmerkelijkheden aan de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen: de PvdA krabbelt in 2019 weer op. De partij werd in Zuidoost op acht stembureaus de grootste. De partij die tot 2014 onbetwist de grootste was in Amsterdam haalde op het dieptepunt in 2017 net 8,4 procent, in 2018 weer 10,6 procent en dit jaar steeg dat door naar 11,4 procent.



SP scoort slechter dan PVV

Wat ook opvalt is de daling in populariteit die de SP doormaakt. Zij haalden 5 procent van de stemmen (7,5 procent in 2018), maar in geen enkele van de Amsterdamse stembureaus is de partij nog de grootste of de tweede partij geworden. Dat is slechter dan de PVV, die op één stembureau in het hoge noorden, voorbij de laatste halte van de Noord/Zuidlijn, de grootste werd. In totaal haalde de partij van Wilders 3,4 procent van de stemmen.



In de Noord-Hollandse Staten werd Forum voor Democratie de grootste partij, GroenLinks kwam nipt op de tweede plek. Een steeds groter deel van de aanhang van progressieve partijen in provinciale verkiezingen, komt uit Amsterdam, blijkt uit deze uitslag.



Toen D66 in 2015 de tweede partij van Noord-Holland werd, kwam 34 procent van de stemmen die op de Statenfractie werd uitgebracht, uit Amsterdam. Bij de recente Statenverkiezingen blijkt 41 procent van de GroenLinks-aanhang uit Amsterdamse stemmen te bestaan. Voor winnaar Forum voor Democratie, de grootste in Noord-Holland was dat slechts 15 procent van het totaal. Beide partijen komen met negen zetels in de Provinciale Staten.



De opkomst in Amsterdam bleef bijna gelijk, 52,5 procent van de opgeroepen kiezers stemde tegenover 52,2 procent in 2018. Krap een week na de verkiezingen zijn in Haarlem nog geen stappen gezet in de vorming van een nieuw provinciebestuur. Maandag stelt het centraal stembureau van de provincie officieel de uitslag vast, en wordt een begin gemaakt aan de formatie van een Noord-Hollands college van gedeputeerden.



Lees alles over de aanloop naar en het verloop van de Provinciale Statenverkiezingen terug in ons liveblog.