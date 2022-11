Zo werd een straatarme Amsterdamse wees een grote vakbondsleider

Fred Petter groeide op in het luthers weeshuis Wittenberg. Het straatarme weeskind was een doorbijter en ontwikkelde zich tot een belangrijke vakbondsleider in dagen van groot sociaal onrecht.

‘Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil’ staat op de beroemd geworden affiche, waarop een spoorwegmedewerker een trein tegenhoudt die het Amsterdamse Centraal Station uit rijdt. In januari 1903 leggen stakende spoorwegwerkers het hele land plat. Aanleiding is een staking onder veemarbeiders in de Zaanstreek. De spoorwegvakbonden verklaarden zich solidair, ook de bond Eendracht maakt Macht, die wordt geleid door Fred Petter.

Spoorwegen blijken kwetsbaar

In mum van tijd breidt de staking zich uit over het hele land. Vooral die snelheid en de omvang van het protest zijn nieuw en maken diepe indruk op de bevolking. De spoorwegen, die symbool staan voor vooruitgang, snelheid en economische voorspoed, blijken ineens kwetsbaar.

De leden van Eendracht maakt Macht zijn eigenlijk helemaal niet zo radicaal. Ze zoeken liever naar samenwerking met de directeuren in het belang van hun geliefde spoorwegmaatschappij, maar ze voelen zich behandeld als ‘onwillige paarden’ die ‘steeds met de zweep gedwongen moeten worden’. Of als een machine ‘die slechts met kolen gevoed behoeft te worden om er werkkracht van te vorderen’.

Rantsoen

Voor veel stakers is Petter een held. Hij is overal aanwezig tussen medestakers en rijdt solo met zijn locomotief naar stakers elders in het land. Naar eigen zeggen is hij dag en nacht op zijn post, met hooguit één sneetje brood als rantsoen. De staking vormt een hoogtepunt in Petters leven, dat ongelukkig was begonnen.

"Gansch het raderwerk staat stil’: affiche voor de spoorwegstaking van 1903 door Albert Hahn. Beeld Albert Hahn

Frederik Hermanus Petter werd in 1866 geboren in Leeuwarden. Zijn vader overleed toen hij één jaar oud was; zijn moeder hertrouwde en verhuisde met Freds stiefvader en twee oudere zussen naar Amsterdam. Toen kort daarna ook zijn moeder overleed, vertrok zijn stiefvader en liet hij de drie kinderen alleen achter.

Omdat Petters moeder nog maar kort bij de lutheranen in Amsterdam was aangesloten, hadden de kinderen in principe geen recht op een plek in het luthers weeshuis De Wittenberg op de Nieuwe Keizersgracht, maar onder de indruk van de ‘totale verwaarloozing der kinderen’ maakte dat een uitzondering voor Petter en zijn zussen.

Straffen en belonen

De lutherse diaconie was een van de grootste en machtigste instellingen voor sociale zorg in het Amsterdam van de negentiende eeuw. In vergelijking met andere weeskinderen hadden de lutherse wezen het niet slecht, maar het regime was streng en gericht op straffen en belonen.

Dat kinderen en oudere behoeftigen samen werden verzorgd was ook problematisch. Kinderen werden zo geconfronteerd met de snoeiharde kant van armoede.

Als de lutherse weeskinderen in 1884 worden ondergebracht in een nieuw eigen weeshuis op de Weteringschans, wordt Petter met zijn beste vriend en drie andere jongens geplaatst in het gezin van een hoefsmid op de Govert Flinckstraat. Als woordvoerder van de jongens stapt hij gedurfd naar de weeshuisbestuurders met een voorstel: ze willen zwemles in ruil voor betere schoolresultaten. Zijn verzoek wordt ingewilligd en op het eerstvolgende rapport hebben alle jongens inderdaad mooie cijfers.

Machinistenvakbond

In het najaar van 1886 slaagt Petter als machinist op de ambachtsschool en treedt hij in dienst bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM). In juni 1896 is hij betrokken bij de oprichting van de Vakvereeniging van Machinisten en Leerlingen-machinist der Nederlandsche Hoofd- en Locaalspoorwegen Eendracht maakt Macht.

Petter en Eendracht maakt Macht zijn voorstanders van samenvoeging van alle spoorwegvakbonden, maar de concurrerende Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (NV) van sociaaldemocraat Jan Oudegeest, is daar tegen, de twee bonden bestrijden elkaar openlijk en fel. Het komt niettemin tot de oprichting van de Federatie van Spoorwegorganisaties, waarvan Petter voorzitter wordt.

De grote Spoorwegstaking van januari 1903 wordt een succes. De overvallen spoorwegdirectie en aandeelhouders willigen de eisen van de stakers in. Maar de rust keert niet terug.

Worgwetten verbieden stakingen

De regering-Kuyper komt met ‘worgwetten’ om staken bij de spoorwegen en overheid voortaan te verbieden. Petter en Oudegeest richten samen een Comité van Verweer op, waarin alle sympathiserende organisaties van het land zouden samenwerken. Maar er ontstaat al snel onenigheid. Petter wordt verweten dat hij door ‘kinderlijke ijdelheid’ het leiderschap niet wil delen en dat hij voor eigen belang is gegaan, voor ‘God, Gezin en Eigendom’.

Niet hij, maar Oudegeest wordt voorzitter van het Comité van Verweer. Petter raakt daarop overspannen, en wordt opgenomen in een kuuroord bij Arnhem. De bonden kondigden een nieuwe spoorwegstaking aan. Maar nu zijn de spoorwegmaatschappijen beter voorbereid. Met steun van de regering laten ze cruciale plekken in Amsterdam door militairen bezetten en overal in de stad is de politie paraat. De staking mislukt.

Massaontslag

Desalniettemin wordt een nieuwe landelijke, algemene staking tegen de ‘worgwetten van de regering’ uitgeroepen. Daags daarvoor keert Petter terug uit zijn herstellingsoord voor een vergadering van het Comité van Verweer in het gebouw van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond.

Maar als de Tweede Kamer instemt met de anti-stakingswetgeving blazen de bonden de staking af. Een besluit dat veel stakers treft als een donderslag bij heldere hemel. De gevolgen zijn rampzalig: ongeveer tweeduizend spoorwegarbeiders worden ontslagen. Een lot dat ook Fred Petter treft, hoewel hij officieel met ziekteverlof is.

Bittere concurrentie

De bittere concurrentie met Oudegeest deed zich gelden. Petter zou misbruik hebben gemaakt van bondsgeld. In maart 1904 wordt hij daar officieel van vrijgepleit, maar zijn rol aan het front van de arbeidersstrijd lijkt uitgespeeld. In 1906 is hij nog wel betrokken bij de oprichting van de vereniging Ons Belang, die opkomt voor ontslagen stakers.

In 1914 verhuist hij naar Haarlem, waar hij als chef-monteur en werktuigkundige een behoorlijke maatschappelijke positie opbouwt. Petter overleed in Haarlem in 1952 op 82-jarige leeftijd.

Historicus Peter Paul Kleinlooh doet onderzoek naar lutherse families in Amsterdam 1860-1914. Dit is een bewerking van een artikel uit het novembernummer van Ons Amsterdam, over rebelse Amsterdammers.

Evangelisch-Lutherse Diacomie Oude Mannen en Vrouwenhuis, waar Petter als wees opgroeide.