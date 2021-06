Zo wapent Amsterdam zich tegen de hitte

Amsterdamse bruggen worden in warme periodes gekoeld, wat ook verfrissing voor fietsers oplevert Beeld ANP

De zomer nadert, in een alsmaar drukker wordende stad. Ook Amsterdam gaat een paar bloedhete dagen tegemoet. Een pierenbadje op het dakterras, of gewoon je voeten in een emmer water — de drang naar verkoeling stijgt met het kwik mee. Op verschillende plekken in de stad worden maatregelen genomen vanwege de warmte.

IJslolly’s voor de apen

Naar de dieren in Artis wordt tijdens de hitte deze week extra omgekeken. Hoewel sommigen van nature goed tegen warmte kunnen, genieten ook zij van een beetje verkoeling. Daarom hebben Artismedewerkers voor de mensapen speciale ijslolly’s gemaakt met veel groenten en kruiden, en is de watersproeier opengezet voor de olifanten.

Dierenasiel DOA in Nieuw-West waarschuwt huisdiereigenaren ook voor de warmte: asfalt wordt erg heet voor hondenpootjes, en katten die het warm hebben springen nog wel eens van het balkon af. Daarom is het belangrijk om je balkon goed af te sluiten, schaduwplekken te creëren en op te letten of je dier genoeg drinkt. Raakt je hond, kat of konijn toch oververhit, dan kun je hem of haar koelen met een natte doek, adviseert DOA Amsterdam.

Alert plonzen

Voor zwemliefhebbers zijn er talloze plekken in de stad waar fijn gezwommen kan worden in natuurwater. Volgens een woordvoerder van de politie Amsterdam hanteren zij nog geen extra protocol voor deze zomerse dagen, maar zijn ze uiteraard alert op ongelukken en drukte.

En alertheid is geboden, zegt ook Walter Weg van de Amsterdamse Reddingsbrigade. “Juist op dit soort dagen is het cruciaal om zwemmers en zonnebaders goed in de gaten te houden.” Zo vergeten veel zonaanbidders te drinken of zich in te smeren. Weg post daarom woensdag en donderdag vanaf IJburg, waar hij met zijn team tot een uur of 7 ’s avonds een oogje in het zeil houdt.

Senioren en mensen met kwetsbare gezondheid

Hoewel de meeste Amsterdammers genieten van de hoge temperatuur, is het voor sommigen oppassen geblazen: warme dagen kunnen een aanslag zijn op mensen met een verminderde gezondheid, zoals ouderen.

Medewerkers van zorginstelling Amsta in het Dr. Sarphatihuis letten deze dagen daarom goed op hun bewoners, zeker in tijden van corona. Want, zo zegt een woordvoerder, “symptomen van uitdroging en koorts kunnen erg op elkaar lijken.” In de fraaie tuin van het Dr. Sarphatihuis zijn genoeg schaduwplekken gecreëerd en met watervernevelaars kunnen de ouderen gekoeld worden in hun nek. “En een ijsje is natuurlijk ook nooit een slecht idee,” aldus de woordvoerder.

Vanwege de hitte, maar ook vanwege de zomersmog die in de stad hangt, is buiten sporten niet aan te raden, waarschuwde Roosmarijn Knol van Weeronline.nl dinsdag. Vooral voor mensen met astma of andere longproblemen kan dat zorgen voor onplezierige klachten als kortademigheid.

Bruggen koelen

Niet alleen de mensen in de stad, maar ook de stad zélf merkt veel van de warmte. In het bijzonder: de bruggen. Alle Amsterdammers kennen het zomerse beeld wel: fietsers die hun benen omhoog zwiepen terwijl ze over een brug rijden die met water wordt besproeid. Zou daar niet gekoeld worden, dan ontstaan er grote problemen, aldus Ronald Lonis, die bij de gemeente Amsterdam verantwoordelijk is voor het koelproces.

Als de bruggen te warm worden, zetten ze uit en kan er grote schade ontstaan. “Breken er tandwielen of andere beweegbare delen, dan kunnen bruggen niet meer open.” Met alle gevolgen van dien voor de vaart. Om die problemen voor te zijn, begon de gemeente begin juni al met bewateren. “Als je pas begint als de warmte al helemaal ín de bruggen is gaan zitten, ben je al te laat.”

Lonis rijdt woensdag rondjes langs alle zes de bruggen in Amsterdam die gekoeld moeten worden: de Hortusbrug, de Berlagebrug, de Zeilstraatbrug, de Overtoomse Sluisbrug, de Kinkerbrug en de Wiegbrug. Daar controleert hij of het proces goed verloopt − en of de koelers van dienst zelf genoeg water drinken. “Ook heel belangrijk.”