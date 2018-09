Zo voorkwamen agenten een veel bloediger aanslag op CS

"Het is kort voor het middaguur als Jawed S. op het Centraal Station aankomt met de internationale trein uit Duitsland. Een half uur later pleegt hij zijn feiten."



Als hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg 's avonds laat in een vrijwel verlaten hoofdbureau de eerste terreuraanslag in Amsterdam in veertien jaar reconstrueert, vertelt hij de feiten alsof hij zijn manschappen instrueert.



Maar als het gaat over hoe 'zijn' politiemensen een veel bloediger aanslag hebben voorkomen, klinkt onverhulde trots door: "We hebben aan de Amsterdammers laten zien dat we er staan.