Zo viert Amsterdam Sinterklaas: ‘Mijn opa’s en oma zitten thuis voor de livestream’

Nana Fordjour. Beeld Jakob Van Vliet

Nana Fordjour (24), woont in Bos en Lommer

Nana Fordjour: “We gaan online Secret Santa doen en hebben lootjes getrokken met een groep van dertien. Vaak zijn de cadeautjes die je koopt voor een dobbelspel best nutteloos en niet echt duurzaam. Daarom hebben we afgesproken ons lievelingsboek op te sturen naar de persoon die je getrokken hebt. Daarbij maak je een gedichtje over het boek en over waarom je denkt dat het leuk is om te lezen voor de ontvanger. Op sinterklaasavond blijft iedereen alleen thuis en komen we samen op Zoom. Zo is het ook helemaal coronaproof.

“Ik zit minder in de sinterklaas- en kerstsferen dan vorige jaren. Het voelt niet zo gezellig als anders. Maar het is wel mooi dat we weer wat dichter bij elkaar komen. Aan het begin van de coronatijd zocht iedereen veel online toenadering, maar dat is nu een beetje verwaterd. Dit is een mooie kans om dat weer op te zoeken.”

Stijn Kat. Beeld Jakob Van Vliet

Stijn Kat (24), woont in Centrum

Stijn Kat: “Ik vier elk jaar met mijn familie Sinterklaas. Normaal gesproken trekken we lootjes en komen we samen met ons gezin, de familie van mijn moeder en de vader van mijn vader. Er gaat een banketletter de oven in, we tafelen uitgebreid en we doen twee rondes met cadeaus en gedichten.

“Dit jaar vieren we het digitaal. We wilden de opa’s en oma niet op een familiefeest laten komen. Mijn zusje gaat naar mijn ouders, ik ga met mijn vriendin bij mijn tante zitten die ook studerende kinderen heeft. Mijn opa’s en oma zitten thuis. Allemaal voor de livestream, dus.

“De cadeautjes en gedichten laten we bezorgen op de juiste plek. Ik ben benieuwd hoe het gaat uitpakken. Het is een beter alternatief dan niks, maar ik vind het wel heel erg jammer. December is een fijne maand en Sinterklaas is een manier om mijn familie weer eens te zien en een update te krijgen van elkaars levens. Het zou echt mooi zijn geweest om met z’n allen aan de eettafel te zitten. Gelukkig hebben we de gedichten nog.”

Willy Houwer. Beeld Jakob Van Vliet

Willy Houwer (68), woont in de Wetbuurt

Willy Houwer: “Mijn familie woont ver weg, dus normaal gesproken vier ik gezellig pakjesavond met vrienden. De kinderen zijn wat groter, dus we trekken lootjes en doen cadeautjes.

“Dit jaar ben ik alleen. Omdat ik zeer zware longproblemen heb, zijn mijn vrienden bang mij te besmetten en willen ze me niet uitnodigen. Ik heb in no-time longontsteking, dus ik ben in deze tijden zelf ook extra voorzichtig.

“Het is heel verdrietig, maar wel verstandig. Op 5 december doe ik niets speciaals, dan word ik alleen maar verdrietig. Ik ga lekker voor de buis hangen met warme chocolademelk. En pepernoten en speculaas haal ik sowieso in huis. Soms ben ik emotioneel, maar ik ben niet zielig. Ik sta er nuchter in: het is triest, maar het is wat het is.”

Wieckse (links) en Dennis van der Wal. Beeld Jakob Van Vliet

Dennis van der Wal (49) met dochter Wieckse (11) en tweeling Emma en Albert (4), wonen in Centrum

Dennis van der Wal: “Er staan al drie enorme zakken met cadeaus in de woonkamer. Die gaan we zaterdag uitpakken. Dan komt mijn vriendin met nog twee vriendinnen op bezoek.

“Hier in de binnenstad is het een schrale, onversierde boel. De lol is weg, mensen zijn bedroefd. Ik vind het juist belangrijk om in deze tijden pakjesavond te blijven vieren. Het gaat om de gezelligheid.

“Twee jaar geleden heb ik het groots aangepakt, toen kwam Sinterklaas langs. Dat kan nu natuurlijk niet. Maar verder is er niet veel anders dan normaal. We gaan lekker pepernoten bakken en warme chocomel maken. En voor de volwassenen een borreltje erbij.”