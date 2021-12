Zo vieren Amsterdammers pakjesavond midden in deze avondlockdown

Maximaal vier gasten en afstand houden: de klassieke pakjesavond lijkt ver weg. Hoe vieren Amsterdammers het feest midden in de avondlockdown?

Koike Hess (33, eigenaar marketingbureau en koeriersdienst)

“Ik vier pakjesavond al tien jaar met mijn schoonfamilie, en die wordt steeds groter: de jongere twee zusjes en een broertje hebben inmiddels verkering. Dat is leuk. We vieren het dit jaar zoals altijd. We zien elkaar steeds minder en Sinterklaas is een vast moment in het jaar dat je elkaar ziet. Dat is echt wel veel waard.”

“Iedereen is gevaccineerd of getest, maar goed, ik vraag daar niet iedereen naar. Ik geloof oprecht dat ik zelf corona heb gehad in het begin, toen je nog niet kon testen, dus dat kan ik niet aantonen. Maar voor mij geldt: ik ben voormalig professioneel kickbokser, ik train nog altijd anderhalf uur per dag, leef gezond, drink niet en ben bovengemiddeld fit. En ik laat mezelf bij elke sociale gelegenheid testen, dat is het minste dat je kunt doen.”

“Het is gewoon familie, je doet wel voorzichtiger. Je mag dan officieel maar vier mensen op bezoek hebben, maar ze wonen met zijn zessen in één huis, dus dat mag. Dan komt er nog drie aanhang bij, en mijn vrouw en ik, dus eigenlijk zijn we niet heel erg in overtreding. Er komt er maar eentje te veel.”

“Eigenlijk is dat heel krom. Met zijn tienen in het huis van mijn schoonfamilie mag dus wel, maar als ze allemaal bij ons komen, mag het niet.”

“Mijn grootste zorg is mijn surprise. Ik maak al tien jaar de meest slechte surprise die er is. Ik had een keer een plant, of een kussen waar ik twee ogen op had geplakt. Meestal ben ik in tien minuten klaar, maar ik moet ook nog een bedrijf runnen. Wat het dit jaar wordt, weet ik nog niet. Zolang ik er maar twee ogen op kan plakken.”

Karlijn Verbraeken (23, voorzitter van studentensurfvereniging Derm)

Karlijn Verbraeken. Beeld Lin Woldendorp

“Sinterklaas vieren we altijd met alle commissies van Derm. Voor corona gingen we dan naar een theater of café, waar mensen om beurten op het podium gedichten voorlazen. Dat was altijd wel een grote happening. Ik vind het altijd een leuk evenement, omdat het leden vanuit verschillende jaren bij elkaar brengt.”

“Dit jaar kon dat helaas voor de tweede keer niet doorgaan. De drieëntwintig commissies tellen rond de 150 mensen, dus dat is te veel. De activiteitencommissie heeft de viering wat naar voren gehaald, het is een online programma met activiteiten geworden. Het was heel leuk aangepakt, ondanks de nieuwe maatregelen.”

“We hebben aan alle commissies gevraagd om zich aan het advies van de overheid te houden om met vier mensen per huis te zitten. Zij konden dan samen wat eten en drinken en ondertussen via Zoom contact houden met de andere groepjes. Ik zat samen met de rest van het bestuur en de activiteitencommissie in de bestuurskamer. Ook verdeeld in groepjes met genoeg afstand door de ruimte heen.”

“Van te voren konden de groepjes borrelpakketten ophalen, waar wat snacks, kaasjes en wijn in zaten. In het pakket zat ook een een bordspel bij die de groepjes voor of na de meeting konden doen. Het was een soort ganzenbord waar je bij ieder vakje een spel of opdracht moest doen.”

“Twee mensen waren verkleed als Sinterklaas en Piet, zij leidden de Zoommeeting en vertelden ook wat over de commissies. Elke commissie had een gedicht geschreven over de andere commissie. Dat moesten ze voorlezen. Er werd wel soms van de situatie gebruikgemaakt om iemand even te kakken te zetten, maar dat hoort er een beetje bij.”

Sevla Unal (44, office manager) met dochter Méle-Mae

Beeld Lin Woldendorp

“Ik vind de decembermaand gewoon een hele leuke maand. Eerst Sinterklaas, dan kerst en oud en nieuw. Vooral Sinterklaas, dat is een soort van nostalgie. En met een kind van zes ontkom je daar niet aan. Al dat voorbereiden, dat stiekem doen, je kent het wel.”

“Door corona is het een stuk minder druk. We zijn heel veel thuis. Voorheen gingen we dan naar familie, maar dat is nu minder. Nu houd ik het kleiner, bij de eigen voordeur, het eigen huishouden.”

“Mijn vader is wat ouder, dus die moet ik daar niet meer lastig mee vallen, maar ik zou normaal wel naar mijn broertje gaan. Daar is ook een nichtje en dan kom je samen en neem je cadeautjes mee, hartstikke leuk.”

“Mag ik even naar het Engels overstappen? Because the little one has big ears.”

“I ask the neighbours to knock on the door and throw pepernoten and candy in the room, and then Méle-Mae will see all the presents. That’s how we’ll do it this year.”

“Op school is het wel heel anders dit jaar, dat vind ik echt heel sneu voor haar. Normaal doen de kids heel veel voorbereiding op school, maar dit jaar hadden ze alleen vorige week een soort pakjesgebeuren. Ze kregen toen een kleinigheidje in hun schoen.”

“Normaal komt Sinterklaas op vrijdag op school, met muziek, alle kinderen zijn verkleed, en dan komt hij ook echt aan met een boot via de grachten. Dat was altijd heel leuk. Alle kinderen en ouders en leraressen en leraren stonden hem dan bij school op te wachten. Maar dit jaar kwam de oude man alleen in de klas, zonder boot en zonder ouders erbij. Waarschijnlijk kunnen ze dat ook niet maken, dat is het, denk ik. Ze willen geen grote groep bij elkaar.”