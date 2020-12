Zo vieren Amsterdammers coronakerst

Beeld Van Santen & Bolleurs

Yaël Latuny (24)

Student Nederlands als tweede taal en meertaligheid aan de UvA

“Alles rondom kerst is leuk. De lichtjes, de sfeer, de etentjes en natuurlijk het diner, normaal met de hele familie samen. Soms eten we op tweede kerstdag wel met zestien mensen plus aanhang.”

“Dat is dit jaar wel anders. Op eerste kerstdag gaan mijn opa en oma bij mijn ouders eten en ik ga ik er ook heen. De tweede dag vier ik dit jaar alleen met mijn ouders en zusje. We gaan traditiegetrouw gourmetten en een strandwandeling maken. Ik vind het wel echt jammer dat het zo klein moet. Je ziet de familie niet vaak en deze tijd van het jaar is juist het momentje dat je elkaar weer ziet.”

Yaël Latuny: ‘Volgend jaar hopelijk wel kerst met z’n allen.’

“Mijn opa en oma zijn bijna negentig en 86. Dus we hopen allemaal wel heel erg dat we volgend jaar toch nog een kerst met z’n allen kunnen meemaken.”

“Normaliter gaat iedereen die uit Middelburg komt op kerstavond terug om samen te eten en te borrelen. Dat is een traditie die dit jaar niet doorgaat. Gelukkig kan de ‘derde kerstdag’ met mijn vriendinnen wel doorgaan. We zijn met z’n vieren in totaal. Dus dat gaan we dit jaar gewoon doen.”

Helga Spel (67)

Mantelzorgondersteuner

“De afgelopen jaren vierden we kerst altijd met meerdere mensen. Ik nodigde statushouders uit die we niet kenden en mensen uit de buurt. Niemand hoort alleen te zijn met de feestdagen. In totaal zaten mijn twee kinderen en ik dan met tien man te eten. Dat hoort bij kerst vind ik, samenzijn. Oók mensen die alleen zijn moeten met kerst ergens kunnen aanschuiven.”

Helga Spel: ‘Ook niet gezellig, in je eentje aan de maaltijd.’

“Dit jaar kan dat allemaal niet doorgaan. Samen met mijn twee kinderen gaan we voor we zelf aan het diner gaan iets te drinken aanbieden bij ouderen in het Amstelhuis. Normaal is daar een kerstdiner voor alle 120 bewoners maar dat kan dit jaar niet. Bewoners kunnen wel op 24 december kerstmaaltijd bestellen en in hun eigen appartement opwarmen en nuttigen. Ik zei tegen mijn kinderen ‘jeetje, ook niet gezellig in je eentje aan de maaltijd zitten’. Ons lijkt het toch leuk als er iemand aanbelt op kerst zelf, dat hoort ook wel bij de kerstgedachte die ik heb. Als we dat gedaan hebben, allemaal op afstand natuurlijk, gaan we bij mijn zoon of dochter eten. Misschien komt de vriendin van mijn zoon ook, dat weet ik nog niet precies. Het wordt sowieso gezellig, ondanks corona.”

Denise Kielholtz (31)

Vechtsporter

“Niemand in mijn omgeving is ziek geworden of besmet geraakt, maar ik pas wel op. Als ik het krijg, dan is dat een flinke aanslag op mijn lichaam en dat kan ik er niet bij hebben. Kerst vieren we dit jaar iets anders, kleiner vooral. Op eerste kerstdag is mijn broertje jarig. Dan gaan mijn man, zijn zoontje en ik naar mijn ouders. Dat mag gelukkig nog. We doen dan lekker Nederlands en gaan gourmetten. Alleen waar we normaal ook al mijn tantes en nichtjes op bezoek zouden krijgen, houden we het nu echt bij twee huishoudens.”

“Of ik ervan baal? Ik maak er het beste van. Het is even niet anders. Ik wil me focussen op wat wel kan. Dit jaar moet kerst kleiner, maar daar hoeft het zeker niet minder om te worden.”

Denise Kielholtz: ‘In de kerstvakantie gaan we langs de deur bij alle tantes en familieleden.’

“Op tweede kerstdag gaan we naar mijn schoonouders en in de kerstvakantie gaan we gespreid langs alle tantes en familie­leden die we dit jaar niet tijdens het diner ontmoeten. Al kan ik alleen maar even voor de deur staan en zwaaien. Kerst betekent voor mij samen tijd doorbrengen met mensen die je liefhebt. En juist in deze tijden is het goed om elkaar op te zoeken. Zelfs al is het maar kort en op afstand.”

Melanie Hoorn (32)

Crematoriummedewerker

“Kerst is All You Need is Love kijken en familie. Wij gaan kerst daarom gewoon vieren zoals we dat altijd al deden. De hele wereld staat sinds eind maart stil. We volgen alle regels op, houden afstand en al die dingen, maar tijdens kerst willen we rust en corona even vergeten.”

“Tweede kerstdag vieren we met mijn schoonzus en zwager en hun kinderen. We hebben wel overlegd van te voren. Net als de vorige 32 jaar ga ik op eerste kerstdag naar mijn opa en oma. Mijn moeder, man en dochter gaan ook mee. Het huis van mijn opa en oma is groot genoeg, al hebben zij wel even getwijfeld. Maar ze worden ouder en wie weet hoe vaak we dit nog kunnen doen? Sommige mensen keuren af wat ik doe, maar misschien keur ik ook wel af wat zij doen? Het is onze keuze.”

Melanie Hoorn: ‘In het crematorium zijn alle koffiekamers wel gewoon open. Waarom mogen wij dan niet gewoon kerst vieren?’

“Of we de gordijnen dicht gaan doen? Nee, mijn oma heeft alleen vitrage, dus dat gaat niet eens. Weet je, ik werk in een crematorium en ik zie van dichtbij wat daar gebeurt. Daar zijn alle koffiekamers wel gewoon open. Soms zitten er gewoon zestig mensen binnen in een kamer. Dat mag gewoon van de overheid. Maar als dat mag, waarom mogen wij dan niet gewoon kerst vieren?”

Ivar Dobber (54)

Docent Nederlands op ROC Amsterdam

“Mijn vrouw is Deens en ik heb een Deense schoonvader van 91. Daar willen we met Kerst altijd heen, maar nu mag je enkel noodzakelijke reizen naar het land maken. Een kerstreis naar schoonfamilie valt daar niet onder.”

“Ons tweede plan was om met mijn vrouw en twee zoons naar mijn zus te gaan. Die woont in een groot huis waar we op afstand kerstavond kunnen vieren met mijn ouders. Maar je mag maximaal drie mensen ontvangen, dus dat kan ook niet doorgaan. We gaan het daarom spreiden: mijn ouders gaan op kerstavond naar mijn zus en op eerste kerstdag naar ons. We houden ons namelijk wel altijd aan de regels.”

Ivar Dobber: ‘Dit is de laatste kerst dat we als gezin nog samenwonen.’

“Mijn jongste zoon gaat een hele kalkoen uit de oven bereiden. Dat wordt een mooi gerecht dat we combineren met iets Deens. Aardappeltjes gebakken in een soort suikerjus en misschien iets van rode kool erbij. Kerst is, vinden wij, lekker eten. En ik koester de tijd die we nu hebben. Mijn vrouw en de jongens zijn nu de hele dag thuis en dat is eigenlijk wel heel gezellig. Dit is de laatste kerst dat we als gezin nog samenwonen. Mijn oudste zoon heeft net een huis gekocht en mijn jongste zoon wil voor langere tijd naar Japan. Dus ondanks alles, is dit ook een mooie periode voor ons.”

Emmanuel Mensah (29)

Merkvertegenwoordiger (Diesel)

“Vier wat er wél is, dat vind ik echt kerst. Niet iedereen heeft het einde van het jaar gehaald. Jij bent er nog en dat kun je vieren met je naasten. Vorig jaar ging ik naar familie in Duitsland om een dag kerst te vieren. Dat was super gezellig, maar kan dit jaar helaas niet. We vinden het te risicovol.”

“Gelukkig is mijn vriendin in Nederland. En het leuke is ook dat mijn zus en haar kinderen sinds kort in Nederland zijn. Ze wonen bij ons en maken voor het eerst kerst mee op de Nederlandse manier. Nu hebben we toch nog een uitgebreid kerstdiner. We zullen sowieso Ghanees eten bereiden en mijn vriendin wil juist typisch Nederlands eten klaarmaken. En gelukkig hebben we de moderne technologie nog. We hebben kerstpakketjes verstuurd naar familie en gaan sowieso met ze bellen tijdens kerst.”

Emmanuel Mensah: ‘Vier wat er wél is. Dat vind ik echt kerst.’

“Het gaat me niet om de cadeaus of het eten, zolang ik maar liefde om me heen heb. Dat is dit jaar op een andere manier georganiseerd, maar toch. Ik ben dankbaar dat ik kerst, op afstand, kan vieren met mensen van wie ik houd.”