Zo vier je toch nog het 25-jarig jubileum van Pride Amsterdam

Beeld ANP

1. Monument of Visibility

30 juli - 08 augustus

Ook zonder deze vermelding haast niet te missen: het Monument of Visibility langs het Rokin. Het initiatief bestaat uit 71 vlaggen die op zes meter hoogte wapperen van de Munt tot aan de Dam. Het zijn de vlaggen van de landen waar homoseksualiteit nog altijd in het Wetboek van Strafrecht staat.

2. Roze zomer bij streamingdienst Picl

8 juli - 19 september

Streamingdienst Picl kleurt deze zomer roze. De website biedt van juli tot medio september elke week een nieuwe lhbti-film aan. ‘Om te vieren dat iedereen mag zijn wie ’ie wil’, maar ook om zichtbaar te maken ‘hoe ingewikkeld het kan zijn als je afwijkt van de ‘norm’’. Zie hier het gehele programma.

3. Dinner and dragsshow

30 juli - 08 augustus

Niet alleen een driegangenmenu maar ook een travestie-theatervoorstelling in het teken van Pride voorgeschoteld krijgen: het kan bij café ’t Sluisje in de Torensteeg. Tot en met de laatste Pride-dag zijn tijdslots te boeken tussen 17.00 en 0.00 uur. Veel dagen zijn al uitverkocht, dus wees er snel bij.

4. Public Loves - een same marriage comedy

30 juli - 01 augustus

De theatrale leesvoorstelling Public Loves - een same marriage comedy gaat over twee homostellen op huwelijksreis. Aanleiding voor de voorstelling in de Schram Film Studio’s aan de Grasweg in Noord is dat het homohuwelijk dit jaar in Nederland twintig jaar bestaat.

5. Tentoonstelling: Buitengewone geschiedenis. Transgender in Nederland

31 juli - 08 augustus

De Oba Oosterdok, naast Centraal Station, draagt ook haar steentje bij aan Pride Amsterdam. De gehele week is in de bibliotheek de tentoonstelling Buitengewone geschiedenis. Transgender in Nederland te zien. De expositie vertelt het verhaal van ‘de lange weg van uitstoting en vooroordelen naar emancipatie en erkenning’.

6. Tentoonstelling: Amsterdam Regenboogstad

31 juli - 08 augustus

Ook in het Stadsarchief aan de Vijzelstraat wordt een en ander tentoongesteld. Amsterdam Regenboogstad - 25 jaar Pride vertelt aan de hand van persoonlijke verhalen hoe acties en gebeurtenissen uit de afgelopen kwart eeuw invloed hebben gehad op de emancipatie van lhbtiqa+-personen.

7. The Pride Hotel

31 juli - 08 augustus

Gedurende Pride Amsterdam wordt The Student Hotel in de Wibautstraat omgetoverd tot Pride Hotel. Naast allerlei kleinschalige activiteiten wordt vanaf deze locatie 24/7 Pride TV gemaakt door ambassadeurs van Pride. Langskomen kan elke dag.

8. LHBT Gay Geschiedenis Tour

31 juli - 08 augustus

Een twee uur durende stadswandeling in het teken van de Amsterdamse gay-geschiedenis onder leiding van expert Henk: het kan de hele week lang. Het ommetje begint op de Westermarkt, de eerste stop is het Homomonument, wereldwijd het eerste monument voor lhbt-slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

9. Pride kerkdienst

1 augustus

In de Oude Kerk op het Oudekerksplein vindt zondagochtend een Pride-kerkdienst plaats. Filosoof Han van Ruler zal speken over diversiteit en seksualiteit. Daarnaast wordt deelnemers ‘wonderschone muziek’ beloofd en is er een inzamelingsactie voor dak- en thuisloze regenboogjongeren. De dienst is ook digitaal bij te wonen.

10. Rainbow concert

3 augustus

Wie van de Oude naar de Nieuwe kerk wil hoppen, kan dinsdag bij die laatste terecht voor een Rainbow Concert. Muzikant Bernard Winsemius zal ter ere van Pride op zijn orgel muziek van Händel, Rosenmüller, Saint-Saëns, Poulenc, Tsjaikovski, Barber en Bernstein voorbij laten komen.

11. Van groenteboer tot t*ringhoer

4 augustus

In het boek Van groenteboer tot t*ringhoer gaat Ricardo op zoek naar liefde en acceptatie in de wereld van de mannenprostitutie. Schrijver en travestiet Ricardo Visscher (Rachel O’Neill) signeert tijdens deze bijeenkomst boeken en ontmoet zijn lezers. Ook is er een aan het boek gerelateerde foto-expositie door Ernst van der Wal.

12. Roze Brunch (55+)

6 augustus

Pride is van alle leeftijden en dus moet er ook gebruncht worden door 55-plussers. Dat kan op 6 augustus in The Student Hotel − dat de gehele week is omgedoopt tot Pride Hotel. Aanmelden kan via dit mailadres. De groep wordt klein gehouden (hoe klein is onduidelijk) en de organisatie werkt met een wachtlijst.

13. Artis vertelt: Seksuele diversiteit in de natuur

1 augustus, 8 augustus

De natuur is veel diverser in seksualiteit en sekse dan veel mensen denken, weet Artis-bioloog Charlotte Vermeulen. Tijdens Pride Amsterdam geeft ze tweemaal een lezing over dit thema, tijdens de zogeheten Zinderende Zomeravonden in de dierentuin. Leer onder meer over van geslacht veranderende vissen en intersekse kangoeroes.

14. Pride Walk

7 augustus

De botenparade mag dan niet doorgaan, de Pride Walk staat sterk. De ‘jaarlijkse demonstratie voor de wereldwijde regenboogcommunity’ start dit jaar om 12.00 uur. In verband met de coronamaatregelen is het startpunt bij de RAI in plaats van bij het homomonument − daar kan beter afstand gehouden worden.

15. Zine-workshop

8 augustus

Een ‘zine’ is een klein, zelfgemaakt tijdschrift over een specifiek onderwerp. Tijdens deze workshop maken deelnemers hun eigen zine over liefdesrelaties, onder begeleiding van ‘zinester’ Rae Parnell. De workshop is in samenwerking met Ihlia Lgbti Heritage, een erfgoedorganisatie met de grootste lhbti-collectie van Europa.