Zo verliep de tweede verhoordag van Astrid Holleeder

Naadje van de kous

Advocaat Sander Janssen vindt dat de 'kunstig in elkaar gezette leugenachtige verklaringen' door met name Astrid Holleeder in de zaak-'Goudsnip' over de nalatenschap van Cor van Hout, voldoende reden geven ook nu het naadje van de kous te willen kennen.



Janssen: "Ik snap niet waarom het Openbaar Ministerie zo moeilijk doet. Deze getuigen beschuldigen mijn cliënt van liquidaties en hebben deals gesloten over een thema (de erfenis van Van Hout) dat ook de afgelopen uren weer van belang is gebleken. Welk belang ziet het Openbaar Ministerie om géén openheid te geven? De veiligheid? Ik zie dat niet."



Rechter Benedicte Mildner: "Meneer Janssen, wat is uw vermoeden, wat kan er aan het licht komen?"



Janssen: "Uiteindelijk draait het om de vraag of het mogelijk is dat de zussen verklaringen tegen hun broer afleggen die niet waar zijn. Ik vind dat u zo veel mogelijk geïnformeerd moet zijn over de belangen die er lagen en liggen. De Goudsnipzaak over de nalatenschap van Cor van Hout is voor de getuigen van groot belang geweest. Nu is de vraag of ze de erfenis in de schoenen van Willem Holleeder schuiven als motief om Cor van Hout te laten vermoorden. Ik vermoed dat nog steeds belangen een rol spelen die maken dat zij getuigen zoals ze getuigen."



Janssen: "Hier kunnen belangen en motieven liggen die bekend zouden moeten zijn als uw rechtbank gaat bepalen of levenslang moet worden opgelegd of niet. U moet inzicht hebben en dat is nu niet het geval."