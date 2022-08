Zo vergaat het de Oekraïense vluchtelingen in Amsterdam: ‘Ik zou zo graag aan mijn toekomst beginnen’

Sinds de oorlog in Oekraïne een half jaar geleden uitbrak, zijn ruim tweeduizend vluchtelingen in Amsterdam terechtgekomen. De Amsterdammers helpen, zeggen velen, maar het hart blijft in Oekraïne – ondanks de uitzichtloze strijd. ‘Mijn leven staat on hold.’

“De mensen zijn zo vriendelijk. Ze zeggen je zelfs gedag op straat, ze kijken je aan en luisteren naar je,” zegt de 25-jarige Amira Kassab. Ze is samen met haar ouders, Mokhieldin Kassab (60) en Tetiana Goriunova (56), op de derde dag van de oorlog vanuit Kiev naar Amsterdam gevlucht. “Er zijn zulke mooie gebouwen en grachten, we zijn de stad dankbaar.”

Het drietal verblijft sinds kort in een tweekamerwoning van het Riekerhof, een opvanglocatie van de Regenboog Groep in Nieuw-West waar Oekraïense bewoners voor zeker anderhalf jaar mogen blijven. De wasmachine is net geleverd, de verdere woning is ingericht met meubels van kringloopbedrijf Noppes. In de hoek van de woonkamer met keukentje is het bed van Mokhieldin en Tetiana gezet. Amira Kassab heeft de slaapkamer voor zichzelf. Het is hun vijfde opvangplek, na het A&O hostel, een opvangboot op de Javakade, het Wow Hostel en een andere opvangboot op de NDSM-werf.

Veel vluchtelingen uit Oekraïne gingen het afgelopen half jaar van ho(s)tel naar ho(s)tel, van opvangplek naar opvangplek. Per dag komen er nog altijd gemiddeld zestig vluchtelingen aan op Centraal Station. Voor lang niet iedereen is Amsterdam het eindstation. Inmiddels verblijven 1775 Oekraïense vluchtelingen in Amsterdamse opvangplekken. Daarnaast geven zeker 117 Amsterdamse gezinnen onderdak aan Oekraïners – gemiddeld twee personen per gezin.

Nutteloos gevoel

Maar na alle loftuitingen over de opvang en de stad blijkt dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. Zo wordt de uitzichtloosheid van de situatie langzamerhand duidelijk. Een mooie toekomst opbouwen, zit er voorlopig niet in. Veel Oekraïners proberen hier iets van hun leven te maken, maar voelen zich in plaats daarvan nutteloos en moeten het doen met werk onder hun niveau.

Ja, zeggen de Kassabs, de opvang hier is goed, en bovenal: in Amsterdam zijn ze veilig. Maar met elke dag dat de oorlog langer duurt, wordt het steeds moeilijker om te blijven hopen op terugkeer.

Amira Kassab heeft contact met haar vrienden in Kiev die haar vragen hoe het haar vergaat in Amsterdam. “Mijn vrienden zeggen tegen me: Blijf daar. In Nederland ben je veilig. In Kiev is helemáál geen werk. In mijn hart wil ik terug, in mijn hoofd niet. Het is hier beter dan die bommen en het gefluit van raketten over je hoofd. Maar wat zou ik graag aan mijn toekomst beginnen.”

In haar slaapkamer staat een bord: ‘Life is what happens to you while you’re busy making other plans’. “Ik heb nu het gevoel dat mijn leven on hold, op pauze, staat,” zegt ze.

Het leven écht oppakken in Amsterdam, is moeilijk. Zo heeft Mokhieldin Kassab, die met zijn vrouw (ontwerper van beroep) een kledingbedrijf runde, inmiddels gewerkt bij een recyclebedrijf, bij McDonald’s en op de transportafdeling bij een bloemenbedrijf. Amira Kassab, die in Kiev ruim zes jaar manager was in de horeca, kan in Amsterdam alleen als serveerster aan de slag. “Ik heb mijn cv overal rondgestuurd, maar ik krijg geen kans om te laten zien wat ik kan. Soms ben ik er depressief van en wil ik alleen nog maar in bed blijven.”

Liever in de grote stad

Ook in een appartement in Riekerhof zitten Oksana Kononchuk (45), haar man Bakhram Makhmudi (45) en dochter Ailin (10) uit Kiev. Sinds 14 maart zijn ze in Amsterdam, vier maanden woonden ze in het Wow Hostel. In Riekerhof kunnen ze zeker anderhalf jaar blijven. Of ze dat ook doen, weten ze nog niet. “We willen niets liever dan terug naar huis,” zegt Kononchuk, “maar wel pas als de oorlog voorbij is, en niemand weet hoe lang dat gaat duren.”

Waarom kozen ze voor Amsterdam? De familie Kononchuck had begrepen dat het werk hier voor het oprapen lag, maar dat bleek toch anders te liggen. Kononchuk gaf in Kiev les op een universiteit in de Perzische taal, en ze spreekt ook Engels, Russisch en Oekraïens. Ze heeft inmiddels zo’n beetje elke universiteit, school en vertaalcentrum aangeschreven voor werk – tevergeefs.

Zeker met kinderen groeit de behoefte aan stabiliteit. De eerste maanden in Nederland was Ailin gestrest en neerslachtig, vertelt haar moeder. Nu gaat ze naar een basisschool in Nieuw-West, waar ze het best naar haar zin heeft. Maar de heimwee naar haar oude leven blijft. ‘Wanneer gaan we weer naar huis?’ vraagt ze nog dagelijks. Of: ‘Wanneer is de oorlog voorbij?’

De zus van Oksana Kononchuk, de 42-jarige Natalia Kononchuk, die met haar drie kinderen ook wegvluchtte uit Kiev, is op bezoek. Zij woont in een eengezinswoning in een knus dorpje in Vlaanderen, krijgt 1500 euro per maand om van te leven en haar kinderen gaan naar school. Dat klinkt aantrekkelijk, toch zou Oksana Kononchuk Amsterdam daar niet voor willen inruilen. “Ik wil in de grote stad wonen. Hier is de kans groter om onze draai te vinden.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Met Elena Khoklova (41), haar kinderen Alina (10) en Anna (16) en haar nichtje Ksenia Sakir (19) gaat het steeds beter. Ze wonen met z’n vieren in Riekerhof. De kinderen hebben hun eerste woordjes Nederlands geleerd op de scholen waar ze nu naartoe gaan. Khoklova en Sakir maken schoon in een hotel en Sakir gaat online door met haar studie aan de universiteit in Kiev.

Maar Sakir heeft wel haar ouders en broer achter moeten laten in Oekraïne om met haar tante mee te kunnen vluchten. “Het was een moeilijke beslissing. Maar ik hoorde overal bommen en was in paniek. Ik kon niet blijven.”

Het is de worsteling van de meeste ontheemde vluchtelingen: ze moeten door met hun leven, maar zouden dat het liefst doen in Oekraïne. Aan de andere kant van de stad, op de Carissimaboot aan de Javakade, zegt student Mohamed (24) het stellig: “We willen terug naar Dnipro.” Zijn ‘thuis’ is nu de opvanglocatie van de Regenboog Groep, en vijf dagen in de week werkt hij achter de kassa van een horecabedrijf in Amstelveen. Zijn vriendin Kitty (22) is kamermeisje in een Amsterdams hotel. “We houden hoop,” zegt hij. “Want hoe dankbaar we ook zijn voor alle hulp, we zitten hier in deze kleine hut terwijl we thuis een appartement hebben.”

Prima voor nu

Svetlana Nozdreatyh (51) woont ook op de boot Carissima. Ze schuift het raam van haar hut open. De kamer waarin twee bedden het grootste deel van de ruimte innemen, is klein. Maar Nozdreatyh zal het ermee moeten doen. Ze is nu vijf maanden in Amsterdam en het gaat ‘oké’ met haar, zegt ze. “De mensen helpen me met van alles. Ik werk nu bij een bloemenbedrijf in Amsterdam. Dat is prima voor nu.”

De zussen Oksana Kononchuk (groene broek) en Natalia Kononchuk (donkerblauw shirt). Op de bank Hryhorii (1), Sofiia (10), Yurii (12) en Ailin (10). Beeld Dingena Mol

Een leven opbouwen in Nederland is niet wat ze voor ogen heeft. “Oekraïne is mijn land. Daar woont mijn familie en daar heb ik een thuis.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Svetlana (51) verblijft op een schip dat aangemeerd ligt op de kop van Javaeiland, waar ook andere vluchtelingen in zijn gehuisvest. Beeld Dingena Mol

Zij ging al terug naar Oekraïne: ‘Aan heimwee kan Amsterdam weinig doen’ Anna Bahlai (27) vluchtte half maart naar Amsterdam, maar besloot in de zomer terug te keren naar haar stad Odessa. Fitnessdocent Anna Bahlai wilde eigenlijk niet weg uit Oekraïne, maar besloot half maart haar inmiddels ex-vriend achterna te reizen naar Amsterdam. “Hij wilde niet vechten. Het maakte hem ook niet uit onder welke vlag hij in Oekraïne woonde. Ik ben patriot en houd van mijn land. Ik had al last van hevige nachtmerries van bombardementen voordat de oorlog uitbrak. Toen die oorlog daadwerkelijk begon, besloot ik te gaan.” Ze trok in bij haar vriend en diens broer in een woning in Osdorp. Toen ze als fitnessdocent nergens aan het werk kon, ging ze aan de slag in de keuken van restaurant QBeach in Badhoevedorp. “Ze leerden me daar niet alleen veel over koken, ze vroegen altijd belangstellend naar mij en de oorlog. Ze vingen me op als ik moest huilen omdat ik mijn oma zo miste of ergens aan een pand een Oekraïense vlag zag hangen. Het is daar één grote familie, een warme atmosfeer. Dat heeft me zo goed gedaan.” Over Amsterdam geen kwaad woord. “De stad doet genoeg. Ze bieden er onderdak, geven kleding en je mag gratis met het openbaar vervoer, maar aan heimwee kunnen ze natuurlijk weinig doen.” Bahlai besloot in de zomer terug te gaan naar Odessa. “Ik wil in mijn land zijn, de mensen helpen die naar Odessa vluchten en de stad later helpen opbouwen. Ik vrees wel voor mijn leven, zeker als het alarm afgaat, maar het is geen reden om opnieuw te vertrekken.” Spijt van haar tijd in Amsterdam heeft ze beslist niet. “Anders had ik de QBeachfamilie niet leren kennen. We zijn lifelong friends.”

Anna Bahlai uit Odessa: 'Ik wil in mijn land zijn.'

Zij komt nog naar Amsterdam: ‘Mijn ouders willen dat ik deze kans op een normaal leven pak’ Daria Delawar (24) woont in Boetsja. Dit weekend verhuist ze naar Amsterdam voor een master in mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Studeren in Amsterdam? Voordat de oorlog uitbrak, was het niet in Daria Delawar opgekomen. Nu er al maanden amper een dag voorbij is gegaan waarop ze niet is opgeschrikt door explosies, lijkt het haar de beste optie. Haar ouders drongen aan. “Ze willen dat ik deze kans op een normaal leven pak, en dat ik straks van elke seconde geniet waarin ik veilig ben.” Boetsja is een voorstad van Kiev die wereldwijd in het nieuws kwam na het bloedbad dat de Russen daar aanrichtten. Daags nadat militairen de stad innamen, wist Delawar met haar ouders te vluchten naar een stadje verderop. Ze bonden een witte doek aan de auto, namen de hond en twee katten mee en reden vijf uur op onopvallende weggetjes in de hoop geen Russen tegen te komen. “De hond was zo bang van de explosies dat hij de auto heeft ondergekotst.” Delawar verlangt naar veiligheid. Maar ze wilde haar land niet verlaten voordat ze een duidelijk plan had en hier haar eigen boontjes kon doppen. Ze schreef zich in aan de UvA nadat was besloten dat Oekraïense studenten voor hetzelfde tarief kunnen studeren als Nederlandse studenten. Het vinden van een kamer, het boeken van tickets en het regelen van alle benodigde papieren kostte Delawar tot nu toe al honderden euro’s. Geld dat ze eigenlijk niet kan missen. De werkzaamheden van het graanbedrijf van haar vader zijn door de oorlog vrijwel stil komen te liggen en Oekraïens geld is in rap tempo minder waard geworden. Toch komt ze, al moet ze op een houtje bijten. “Ik hoop zo snel mogelijk een bijbaan te vinden. En ik ga heel zuinig leven.”