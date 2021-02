Zo verdient opkoper Italiaander toch geld aan zijn winkelvoorraad

Een van de winkels van Gideon Italiaander op het Bijlmerplein. Beeld Lin Woldendorp

Is Gideon Italiaander het type dat tijdens de lockdown vervalt in apathie?

Nee.

Je kunt als opkoper in deze situatie twee dingen doen, zegt hij. Angstig op je geld gaan zitten, hopend dat de financiële schade de komende maanden beperkt blijft, of het tegenovergestelde: alles opkopen wat er op je pad komt.

Italiaander kiest voor het tweede. Al jaren koopt hij inboedels, restpartijen, winkelrestanten en prullaria op. Nu zijn het vooral coronafaillissementen, of partijen van zaken die ermee stoppen omdat ze er geen vertrouwen meer in hebben. Zijn winkels zijn tot het plafond gevuld met spullen. Het idee: straks, wanneer zijn winkels weer opengaan, heeft hij een gigantisch aanbod.

Maar ja.

Voorlopig blijven de zaken gesloten. Italiaander investeert en investeert, maar er komt al een poos geen geld binnen. Het voelt als pokeren. Duurt de lockdown te lang, heeft hij de verkeerde strategie gekozen.

Maar hij bedacht een manier om toch aan zijn voorraad te verdienen, totdat hij het kan verkopen in zijn winkels. Wat als mensen nou aandelen zouden kunnen kopen? Een aandeel in de voorraad, een soort belegging, die wordt uitbetaald in de vorm van winkeltegoed. Kunnen ze, wanneer hij weer open mag, iets uitkiezen in zijn winkel, voor de dubbele waarde van hun inleg. Prima deal, toch?

Hij plaatste het idee op zijn Facebookpagina en de mensen reageerden razendenthousiast. In een week haalde hij 60.000 euro op. Iemand kocht voor 1500 euro aandelen, een ander voor 1000 euro, en de meesten voor tussen de 50 en 150. Bij een drukker heeft hij een groot papier laten printen, daar schrijft hij voor iedereen het tegoed op. Volgens Italiaander gunnen zijn klanten het hem, en hebben ze vertrouwen in zijn winkel. Anders zou je geen aandelen kopen, toch?

Hij verwacht aan het einde van de maand wel een ton te hebben opgehaald. Kan hij even mee vooruit. Toch is het jammer dat zoiets nodig is, vindt hij. Hij gebruikt de aandelen om iets te forceren. En geeft 50 procent korting. Dat is op veel handel zijn winstmarge. Dus ideaal is het allemaal niet. “Als alles straks weer open is, stop ik er direct mee. Maar voor nu is het goed.”