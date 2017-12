Zo vaak wordt vuurwerkoverlast per stadsdeel gemeld

Op de kaart van de website is per buurt te zien hoeveel meldingen er zijn geweest. In Amsterdam-West staat de teller het hoogst: daat kwamen 30 klachten binnen, gevolgd door Nieuw-West, Oost en Noord met 23 meldingen. In Centrum kwamen er vooralsnog 12 meldingen binnen en in Zuid 11.



Categorie 1

Het grootste aantal klachten gaat over zogeheten categorie 1 vuurwerk dat al in supermarkten te koop is. "Categorie 1 vuurwerk is door de overheid gekwalificeerd als ongevaarlijk. Vroeger heette dit fop- of schertsvuurwerk en bestond het assortiment vooral uit sterretjes, knalerwten en trekrotjes," meldt de organisatie. Tegenwoordig vallen ook grondbloemen, kleine fonteinen en ratellinten daaronder.



Schade

Al voor de officiële opening waren honderden klachten binnengekomen op het meldpunt dat een initiatief is van lokale GroenLinks-fracties.



Vorig jaar kwamen in totaal 48.000 meldingen binnen, 45 procent minder dan het jaar daarvoor. Wel steeg het aantal meldingen over gevaarlijke situaties op straat, letsel en schade door vuurwerk met 40 procent.



