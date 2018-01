Zo vaak werd in jouw buurt geklaagd over vuurwerk

Niet in Oud-Zuid of in de grachtengordel, maar in West was de ergernis over vuurwerk het grootst. In de Houthavens en in Bos en Lommer werden de meeste meldingen gemaakt van overlast.



Ook in de Plantagebuurt trokken bewoners veel aan de bel. Je kon een melding indienen over geluidsoverlast, overlast voor dieren, letsel of vervuiling.



Meer dan vorig jaar

Landelijk kreeg het Meldpunt Vuurwerkoverlast, dat in 2012 door GroenLinks in het leven werd geroepen, 53.049 meldingen binnen. Dat zijn er meer dan vorig jaar, toen er 44.000 meldingen werden geregistreerd, maar minder dan in het recordjaar 2015, toen 90.000 mensen klaagden over overlast.



In Amsterdam werden dit jaar in totaal 1.435 meldingen van overlast geregistreerd. Daarvan gingen 15 gevallen om schade of letsel en 175 om overlast voor dieren. Veruit de meeste (1.140) meldingen betroffen klachten over geluidsoverlast.



Vuurwerkvrije zones

In de aanloop naar de jaarwisseling besloot de gemeenteraad 'vuurwerkvrije zones' in te stellen. Zo mocht in de nabijheid van plekken waar dieren verblijven geen vuurwerk worden afgestoken.



Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen gaf aan volgend jaar ook vuurwerkvrije zones rond zieken- en verzorgingstehuizen in de stad te willen instellen.



