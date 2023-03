Zo stemde Amsterdam per stadsdeel tijdens de Provinciale Statenverkiezingen

Stemmen in de Wispe Brouwerij in Weesp. Beeld ANP

Dat blijkt uit de definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Amsterdam, die donderdag bekend is gemaakt. Het levert geen opvallende verschuivingen op ten opzichte van de eerder gemelde voorlopige uitslagen. GroenLinks verliest ten opzichte van vier jaar geleden 5,5 procentpunt maar is wel de grootste partij geworden met 18,3 procent van de stemmen. Daarna komen PvdA en Partij voor de Dieren.

De uitslag laat zien dat er binnen Amsterdam heel verschillend gestemd is. In Weesp en landelijk Noord is BBB de grootste partij geworden. In deze twee gebieden kwamen daarnaast ook relatief veel mensen opdagen, in landelijk Noord zelfs 73 procent.

Eigen koers Weesp

Het laat zien dat Weesp weliswaar onderdeel is geworden van de stad, maar qua politieke kleur vooral zijn eigen koers trekt. In eerdere jaren was de Weesper Stadspartij vaak de grootste en bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar zorgden stemmen uit Weesp ervoor dat het CDA een gemeenteraadszetel in Amsterdam behield.

De uitslag per stadsdeel toont verder dat in 63 wijken, met name in de binnenstad, GroenLinks de grootste partij is geworden. Vorig jaar toonde de kaart na de raadsverkiezingen nog een mozaïek waar PvdA en GroenLinks stuivertje wisselden per wijk, nu kleurt de kaart daar groen, al volgt de PvdA veelal kort erachter. In Zuid doet de VVD het goed, in West Denk.

Lage opkomst Nieuw-West en Zuidoost

De opkomst in veel buurten in Zuidoost en Nieuw-West was zeer laag, met als uitschieter de K-buurt waar de opkomst lager lag dan 11 procent. Dat betekent niet meteen dat maar 11 procent van de mensen daar heeft gestemd, want je kon door de hele stad stemmen, maar het bevestigt het zorgelijke beeld dat vorig jaar ook geconstateerd werd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toen werd bij een stembureau in Osdorp-Midden een opkomst van slechts 18 procent gemeten.

Uiteindelijk hebben 51,5 procent van de Amsterdammers gestemd, iets minder dan bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen, maar meer dan de 46,6 procent vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Burgemeester Halsema zei vorige week in de gemeenteraad blij te zijn dat de trend doorbroken is van steeds lagere opkomsten, maar maakt zich ook al langer zorgen om de opkomst in sommige buurten. Het stadsbestuur werkt daarom aan een campagne gericht op specifieke doelgroepen om te zorgen dat de opkomst ook in buurten in Nieuw-West en Zuidoost de komende jaren bij verkiezingen stijgt.

Bekijk hier alle uitslagen per wijk op de website van bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de Gemeente Amsterdam