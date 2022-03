Zo stemde Amsterdam bij vorige verkiezingen

De PvdA, de PvdA en dan pas de andere partijen. Dat was jarenlang het beeld in de Amsterdamse gemeenteraad, waar de sociaaldemocraten oppermachtig waren.

In 1986 werd een recordaantal van 21 zetels behaald, in 2006 werd dat succes dunnetjes overgedaan met 20 zetels.

Minder dan 15 van de 45 zetels? Dat was al jaren niet meer gebeurd. Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, waar de PvdA achterbleef met slechts tien zetels.

Groot verlies

In de laatste peiling lijkt het erop dat de PvdA weer een kans heeft om de grootste partij te worden in Amsterdam, naast D66 en GroenLinks. GroenLinks gaat in de peiling van 20 naar 14 procent en D66 van 16 naar 13 procent terwijl de PvdA het steeds beter doet. Die partij kruipt in deze peiling met 13 procent van de stemmen richting de koppositie.

De Partij voor de Dieren en JA21 groeien ondertussen gestaag door. De laatste partij, die voortkomt uit Forum voor Democratie maar zich sinds de afsplitsing in 2020 profileert als degelijk rechts-conservatief, zou uitkomen op 9 procent van de stemmen. De partij zou daarmee vier tot vijf zetels in de raad krijgen, twee tot drie zetels meer dan op dit moment.

De Partij voor de Dieren lijkt te profiteren van de flinke afstraffing die de kiezer voor GroenLinks in petto heeft.

GroenLinks

Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd GroenLinks nog de grootste partij – en dat voor een partij die sinds 1986 niet meer dan zeven zetels in de Amsterdamse raad behaalde. ‘De stad snakt naar verandering,’ zei lijsttrekker Rutger Groot Wassink toen. Volgens de laatste peiling zal GroenLinks dit keer een verlies moeten incasseren.

GroenLinks deed in 1986 voor het eerst mee, na samengaan van CPN, PPR en PSP – in de graphic zijn die partijen voor 1986 opgeteld, net als de zetels van KVP, ARP en CHU, het latere CDA.

Welke partij ook de grootste wordt in Amsterdam dit jaar, niemand zal kunnen tippen aan de overmacht van de PvdA in de jaren 1986 en 2006. Volgens de peilingen komt de grootste partij dit jaar uit op ‘maar’ 13 tot 14 procent van alle stemmen.

