Zo speel je een groep actievoerders professioneel uit elkaar

Op verschillende plekken in de stad voerden activisten van Extinction Rebellion dinsdag actie. Van ABN Amro op de Zuidas ging het naar Vattenfall in Zuidoost. Ook in het Vondelpark onstond een verzetshaard.

Rond half negen ’s avonds gaat het gesprek eigenlijk alleen nog maar over de vraag hoe de bezetters de aftocht kunnen blazen zonder dat het vertrek uit de lobby van Vattenfall eruit zou zien als een nederlaag. Dat een directielid van het bedrijf eerder die avond had verklaard sympathiek te staan tegenover de klimaatactivisten plaatst hen voor een onoplosbaar probleem. “Wij worden hier gebruikt om dit gore bedrijf groen te wassen.”

Terwijl binnen twaalf van hen voor de tweede keer in gesprek zijn met de directie van Vattenfall, staat buiten een groep van een mannetje of zestig vooral te prakkiseren over de vraag: weggaan of blijven? En dan zijn er nog de ‘lijmmensen’: de activisten die zichzelf met een industrieel plakmiddel aan de draaideur en elkaar hebben vastgelijmd. Zij piekeren er vooralsnog niet over om te vertrekken. “Wij blijven hier, dagenlang als Vattenfall niet erkent dat er nú iets moet gebeuren.”

Groen lullen

Het zijn snuggere types, de actievoerders die zich aan het einde van de middag bij Vattenfall in Zuidoost hebben gemeld en waarvan een aantal pontificaal in de lobby is gaan zitten. Maar gedurende de avond blijken ze niet allemaal op dezelfde lijn te zitten. Maken ze een punt en vertrekken ze dan weer of is dit het begin van een langdurige bezetting van een bedrijf dat in hun ogen groen lult en vies vult?

Ze komen er niet uit en het feit dat Vattenfall categorisch weigert de politie in te schakelen om de actievoerders met stevige dwang te verwijderen van het zaaddodende plein tussen station Bijlmer Arena en de Amsterdamse Poort, de gedroomde exitstrategie, helpt ook al niet. Het bedrijf blijft maar met de bezetters ‘in gesprek’. Boodschap iedere keer: wij staan aan dezelfde kant. Met zulke vijanden heb je geen vrienden meer nodig.

De actievoerders besluiten rond half tien de lobby te verlaten. Hun eis, een duidelijke erkenning van Vattenfall dat de vervuiling van het klimaat per direct moet worden aangepakt en niet zoals eerder die dag werd gezegd binnen een generatie, wordt niet ingewilligd. Volgens de activisten wil de directie van het energiebedrijf de woorden ‘climate emergency’ niet in de mond nemen. “Zij vinden dat ze dan hun onderhandelingspositie met de overheid op het spel zetten en dat dat vooral averechts zou werken.”

Gesprek

Hoe het gesprek was verlopen, wat er precies was besproken? Een van de bezetters pijnigt haar hersenen. “Ik weet het eigenlijk niet meer precies. Wij wilden met hem praten, maar die man was de hele tijd aan het woord. Alles wat hij zei klonk redelijk, geloof ik, maar er was bijna niet tussen te komen.” Platpraten, zo speel je dus een groep van zestig actievoerders professioneel uit elkaar.

De uitkomst is een compromis natuurlijk. De directie van Vattenfall, dat ’s morgens nog zo optimistisch had gevierd dat de besmette naam Nuon definitief bij het oud vuil was gedeponeerd, kondigde aan vrijdag te verklaren dat ‘meer urgentie’ noodzakelijk is. Halfzachter dan dat kan je het niet krijgen, vindt ook het gelijmde smaldeel van de groep: op hen moet nog een half uur worden ingepraat voordat ze met aceton en cola hun vastgeplakte handen van de draaideur losweken.