Zo raakte vastgoedfamilie Kroonenberg verzeild in de vete van ‘zwart schaap’ Gordon F.

De Kroonenberg Groep, een van ’s lands grootste particuliere vastgoedbezitters, is verzeild geraakt in een hoog opgelopen conflict waarmee zich aan weerszijden zware criminelen bemoeien. Over en weer zijn aangiftes van afpersing en bedreiging gedaan.

De spil in het conflict waarin de Amsterdamse vastgoedgigant Kroonenberg Groep verzeild is geraakt, is Gordon F., het zwarte schaap van de familie Kroonenberg. Hij is dinsdag in de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam-Zuid gearresteerd vanwege een nachtelijke schietpartij in zijn villa in Lijnden (zie kader).

Gordon F. erfde als kleinzoon van ‘Ome Jaap’ Kroonenberg een fortuin uit wat inmiddels een Amsterdams miljardenbedrijf is, waarin hijzelf overigens geen actieve rol speelt. Als drugsverslaafde twintiger belandde hij langdurig in de cel voor het doodschieten van zijn drugsdealer in De Pijp. Hij verkeert al zijn hele volwassen ­leven in de coterie van zware criminelen. Inmiddels zou hij meer dan twee jaar zijn ex Natascha bedreigen, met wie hij veertien jaar samen was en twee tienerdochters heeft, en haar vriend Souhail el M. Die vriend is een telg uit een familie met een geduchte reputatie in het Utrechtse criminele milieu.

Gordon F. en zijn ex hebben langdurig geprocedeerd over de omgang met de kinderen. In die procedures bracht een fiscalist namens Gordon F. een stuk in waarin stond dat die 18,5 procent van de certificaten van aandelen in De Kroonenberg Groep bezat, met een waarde van ruim 190 miljoen euro (peildatum 31 december 2011). Zijn vermogen is sindsdien nog verder gegroeid.

Een van de rechtszaken mondde uit in een contactverbod voor F. met zijn kinderen.

Eind 2018 heeft Gordon F. zijn ex Natascha volgens haar laten mishandelen.

Ook El M. heeft hij de laatste jaren vele grove bedreigingen gestuurd, veelal ’s nachts, onder meer via (spraak)berichten waarover Het Parool beschikt. Alle adressen van diens familie zouden bekend zijn, en bezocht worden als El M. niet binnen 5 minuten zou reageren.

In de hals gestoken

Katalysator voor het dreigen zouden invallen zijn geweest bij Gordon F. en diens toenmalige vriendin, en het vermoeden van F. dat zijn ex en El M. de politie informatie hadden gegeven.

Ex Natascha en haar vriend zeggen zowel door de politie als vanuit de omgeving van Gordon F. te zijn gewaarschuwd dat die een moordopdracht voor hen heeft afgegeven. Voor de moord op El M. zou in februari 2021 een aanbetaling van 30.000 euro zijn gedaan, voor ‘de klus’ zou 100.000 euro zou uitgeloofd.

Een andere ex van Gordon F. is inmiddels tweemaal zwaar mishandeld, waarbij ze ook in haar hals is gestoken. Die zaak is niet opgelost, maar wakkert bij Natascha de vrees aan dat nieuw geweld ook haar zal treffen.

Gaandeweg wordt ook de Kroonenberg Groep stap voor stap in het conflict getrokken.

Ex Natascha verwijt algemeen directeur ­Lesley Bamberger van het familiebedrijf (Gordon F. is zijn volle neef) dat die ook persoonlijk meermaals contact heeft gezocht met een criminele ‘huisvriend’ – hetgeen Bamberger met klem ontkent. Bamberger stelt dat die man alleen een huisvriend van Gordon F. is, en níet van hem. Hij stelt überhaupt nooit contact met die man te hebben opgenomen.

Gesprek in een hotel

Het conflict escaleerde verder toen die vriend in Amsterdam-Zuidoost criminelen ronselde. Hij was tot en met diens arrestatie dagelijks aan de zijde van Gordon F. en leek min of meer als bodyguard te opereren. Dinsdag verzette hij zich enigszins tegen het arrestatieteam dat Gordon F. in Amsterdam-Zuid arresteerde.

Vanwege alle dreiging zochten ex Natascha en El M., ook via een advocaat, langdurig hulp van de top van de Kroonenberg Groep, en spraken ze het vastgoedimperium aan als enige partij die het gevaar zou kunnen wegnemen.

Terwijl de ex en El M. zeggen te zijn ondergedoken, afwisselend in Nederland en het buitenland, voerden ze meerdere uitvoerige gesprekken met afgevaardigden van de Kroonenberg Groep. Zo was er op 31 mei in een hotel een gesprek met onder anderen een advocaat en het hoofd beveiliging van de groep.

Tijdens die bijeenkomsten is aanvankelijk gevraagd om persoonsbeveiliging en hulp met een veilige woonruimte voor de ex en haar dochters.

De Kroonenberg Groep is van mening dat die niets te maken heeft met de dreiging door Gordon F. Gaandeweg raakte de leiding van het vastgoedimperium ervan overtuigd dat de ex en El M. de slepende twist misbruiken om het miljardenbedrijf af te persen. Souhail el M. zou de moeder van Gordon F. dreigende berichten hebben gestuurd.

Verstopt in het washok

De ‘huisvriend’ van in elk geval Gordon F. stelt dat hij alleen wilde bemiddelen, maar vervolgens ten onrechte is beschuldigd van het entameren van geweld – waar hij inderdaad kwaad om werd (zoals blijkt uit een opgenomen schreeuwpartij). Volgens hem stookt juist El M. het vuur telkens op.

Na die bespreking in mei volgt escalatie op escalatie, waarbij de Kroonenberg Groep alleen maar dieper in het conflict wordt getrokken.

Op 10 augustus doet Souhail el M. aangifte van bedreiging met de dood door F. en ­Bamberger. Hij zegt geen namen van de tegen hem ingeschakelde criminelen te durven noemen.

Op 20 september komen Gordon F. en de ‘huisvriend’ aan de deur bij de ex. Op camerabeelden is te zien dat een opgewonden F. heen en weer loopt en aanklopt, terwijl de ex zich naar eigen zeggen in het washok verstopt. Bij de beelden is geen geluid, waardoor die geen bewijs leveren voor de stelling van ex Natascha dat hij haar en haar vriend met de dood bedreigde. Hij wordt gearresteerd, maar vrijwel meteen weer vrijgelaten. Daardoor durven getuigen de politie volgens de ex niet te bevestigen dat ze dreigementen hoorden.

In reactie ontploffen de ex, El M. en diens ­familieleden. El M. belt woest naar een van de advocaten die namens de Kroonenberg Groep bemiddelde – en belt later terug om zich te excuseren voor zijn schreeuwen en dreigen. Familieleden van El M. benaderen, eveneens woedend, leden van de familie Kroonenberg. De ex stuurt een boos bericht naar de moeder van Gordon F., de oma van haar dochters, nadat ze heeft begrepen dat haar minderjarige dochter ondanks het contactverbod tweemaal bij haar vader is ­geweest. In haar woede schrijft ze dat ze voor F.’s moeder hoopt dat ze die nooit meer tegenkomt. ‘Je mag hopen dat de huurmoordenaars van Gordon en Lesley mij eerder vermoorden!’

De Kroonenberg Groep en topman Lesley Bamberger doen op 22 september aangifte van bedreiging, chantage en afpersing tegen Souhail el M. Agenten manen El M. vervolgens geen verdere actie te ondernemen. De Amsterdamse politie benadert ook Gordon F. voor zo’n zogeheten ‘stopgesprek’. Kort daarna stuurt die ­’s nachts tekstberichten met zware beledigingen en bedreigingen aan een familielid van El M.

De volgende dag, op 29 september, bellen El M. en dat familielid naar de advocaat van de Kroonenberg Groep met wie op 31 mei het ­gesprek in het hotel was geweest. Dat familielid is al decennia een beruchte crimineel, met een reputatie zowel in Utrecht als Amsterdam. Hij voert aanvankelijk het woord en eist een ­gesprek met de advocaat. Die stelt niet meer bij de zaak betrokken te zijn. Dan wordt het gesprek al snel onaangenaam.

Handen in het haar

Souhail el M. roept bij herhaling dat zijn familie de (huis)adressen heeft van de advocaat, van het hoofd beveiliging en van Lesley Bamberger en diens vrouw. Zijn zussen ‘gaan naar Lesley en zijn vrouw en dochters om een gesprek te voeren’.

De advocaat zegt zich bedreigd te voelen. Op vrijdag 1 oktober wordt El M. door de politie verhoord over het dreigen.

Na deze weken van ­escalatie besluit het vastgoedconsortium niet inhoudelijk te willen spreken met Het Parool. De politie moet gedegen en ongestoord onderzoek kunnen doen, is het idee. Een publicatie kan volgens de Kroonenberg Groep worden misbruikt in de chantage.

Ondertussen zijn ’s nachts mannen aan de deur geweest bij de moeder van El M., hetgeen hij en zijn familie aan dit conflict koppelen en wat nog een flinke scheut olie op het vuur gooit.

De politieteams in Utrecht en Amsterdam zitten, ook blijkens geluidsopnames, duidelijk met de handen in het haar, nu ze zich gesteld zien voor een buitengewoon ingewikkeld conflict waarvan de dreiging af spat dat grotere ongelukken gaan gebeuren, en waarin een van de grootste particuliere vastgoedbezitters van Nederland verzeild is geraakt. Dat Gordon F. nu is gearresteerd vanwege de nachtelijke schietpartij in zijn huis, bevestigt voor betrokkenen nog eens dat het gevaar zeer reëel is.

‘Kroonenberg Groep staat buiten conflict’ De Kroonenberg Groep en topman Lesley Bamberger willen ondanks herhaalde verzoeken en twee ­gesprekken met een vertegenwoordiger van het vastgoedbedrijf (op 20 augustus en 15 oktober) niet uitgebreid op de problemen ingaan. In korte schriftelijke reacties stellen de vertegenwoordiger en een advocaat dat deze publicatie onderdeel is van de afpersing die zij Gordon F.’s ex Natascha en haar vriend Souhail el M. verwijten. De aangifte die de Kroonenberg Groep en Bamberger hebben gedaan, wil het vastgoedbedrijf niet aan Het Parool verstrekken. F. stelt via zijn advocaat Mike Jonk met klem dat alleen hijzelf een conflict heeft met zijn ex en haar partner. Bamberger of de Kroonenberg Groep zijn daarbij in zijn visie niet betrokken. ‘Dat vanuit Natascha en El M. contact gezocht is met de Kroonenberg Groep, maakt niet dat Bamberger een rol binnen het conflict speelt’.

Vastgoedgigant met Amsterdam als epicentrum Met winkels, woningen en kantoren die bij elkaar net iets meer dan drie miljard euro waard zijn, is de ­Amsterdamse Kroonenberg Groep een van de grootste bezitters van commercieel vastgoed in ons land. Oprichter Jaap Kroonenberg bouwde zijn winkelbezit, ondergebracht in vastgoedbedrijf Montecorona, na de Tweede Wereldoorlog uit van een marktkraam aan de Albert Cuyp via textielzaken in de stad tot een waarde van 800 miljoen gulden (363 miljoen euro). Na zijn overlijden kwam het vastgoedimperium in 1996 in handen van zijn twee dochters en de leiding kwam in handen van zoon Lesley Bamberger van een van hen. Alhoewel Kroonenberg in heel Nederland voornamelijk winkels en woningen bezit ­– en zelfs in New York en Toronto wooncomplexen – is Amsterdam met 70 procent van de portefeuille nog altijd hartgebied, met Kalverstraat en Nieuwendijk als epicentrum. Het bedrijf investeert steevast fors in de renovatie van panden om vervolgens de meest geschikte gebruikers voor het uitkiezen te hebben. Zo werd de zieltogende Kalvertoren verbouwd tot Kalverpassage, het voormalige Telegraafpand aan de Nieuwezijds Voorburgwal tot onderkomen van gamegigant Guerilla en wijkwinkelcentrum Gelderlandplein in Buitenveldert tot toonbeeld van een succesvolle mall. Vaak is het renovatie, soms ook nieuwbouw. Zo wordt in Buitenveldert nu gebouwd aan twee woontorens met 248 appartementen. Meestal houdt Kroonenberg de pareltjes in eigen bezit, soms wordt er doorverkocht. Zoals kantoorcomplex The Bank aan het Rembrandtplein – onderkomen van onder meer reisbedrijf Booking – dat voor ruim 43 miljoen euro van ABN werd gekocht, vervolgens kapitaal werd verbouwd en zes jaar geleden voor 275 miljoen van de hand is gedaan. Vorig jaar moest de groep ­– weinig verrassend – een zeldzaam verlies van 8 miljoen euro slikken (tegen een winst van 86 miljoen in 2019). Door corona en het omvallen van Hudson’s Bay moest Kroonenberg met name in Amsterdam vastgoed per saldo met 49 miljoen euro afwaarderen. Huurkortingen kostten het bedrijf 5,5 miljoen. Maar met een eigen vermogen van 1,7 miljard euro en uitzicht op de opbrengst van een miljoenenclaim tegen Hudson’s Bay vanwege achterstallige huur is er geen reden tot paniek.