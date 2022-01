Zo protesteert de Amsterdamse cultuursector met Kapsalon Theater

Nagelstylisten doen de nagels van bezoekers in het Van Gogh Museum. Beeld ANP

Allereerst, wat is Kapsalon Theater?

Initiatiefnemers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries willen met de actie Kapsalon Theater een landelijk protestgeluid afgeven. ‘Na twee jaar coronabeleid moeten we helaas de conclusie trekken dat de culturele sector, samen met de horeca en het nachtleven, steeds het kind van de rekening is,’ is op de site te lezen.

Omdat mensen met contactberoepen, zoals kappers en masseurs, sinds zaterdag wél weer aan de slag mogen, gaan culturele instellingen bij wijze van protest voor een dag open als kap-, beauty- en/of massagesalon. ‘We zijn blij met deze eenmalige actie een manier gevonden te hebben om op een ludieke manier én volgens de geldende regels, de aandacht te vestigen op de nijpende situatie in de culturele sector.’

Mag dat wel?

Dinsdag gaven verschillende burgemeesters aan de coronamaatregelen te zullen handhaven, en dus ook de regel dat culturele instellingen dicht moeten blijven. Ook burgemeester Femke Halsema staat de actie niet toe.

‘Kunst en cultuur brengen troost en zijn een belangrijk fundament van onze stad. Nu dat fundament is weggevallen, begrijpen wij de teleurstelling en financiële noodzaak voor perspectief,’ schreef Halsema in een verklaring. ‘Tegelijkertijd bevinden we ons nog steeds in een pandemie en gelden de landelijke coronamaatregelen. Die heeft het college te handhaven.’

Diederik Ebbinge liet dinsdag weten dat de actie in de theaters desondanks doorgaat. “Er zit zo veel werk in dat we het wel moeten doorzetten. We zijn als cultuursector altijd al het braafste jongetje van de klas geweest.”

Welke Amsterdamse instellingen doen mee?

Het Concertgebouw - Zuid

Het Concertgebouw liet vanaf 9.30 uur maximaal vijftig klanten binnen voor een knipbeurt. De Grote Zaal deed daarbij anderhalf uur dienst als kapperswachtruimte. Een wachtruimte zonder Spotify-playlist, mét de klanken van het Concertgebouworkest dat onder leiding van dirigent Susanna Mälkki in de ruimte repeteerde.

“Ik ben hier om de culturele sector te ondersteunen,” zei Marcell Vroeijenstijn, nadat hij was gemillimeterd. “Ik ben zelf werkzaam als zanger en dirigent en ik ben absoluut voorstander dat dit soort zaken opengaat. Het gaat om het algemeen welzijn. Geestelijke gezondheid is ook gezondheid.”

Kleine Komedie - Centrum

Ook de Kleine Komedie verandert woensdag van een theater in een kapsalon. Diederik Ebbinge is gastheer en ontvangt onder anderen Claudia de Breij, Youp van ’t Hek, Freek de Jonge, Brigitte Kaandorp en Jenny Arean, Ton Kas, Henry van Loon en Yentl en De Boer op het toneel. Ook Jochem Myjer, Bert Visscher en Lies Visschedijk zijn aanwezig terwijl de punten worden bijgeknipt. Een knipafspraak maken is niet meer mogelijk.

Voorbereidingen Kapsalon @dekleinekomedie in volle gang! pic.twitter.com/X58r7fTFh4 — Jan Pieter EKKER (@jpekker) 19 januari 2022

Podium Mozaïek - West

Het theater Podium Mozaïek pakt het wat anders aan en verandert woensdag in een kerk. Zo keert het terug naar de voormalige functie van het pand. Theoloog en theatermaker Rikko Voorberg opent de dienst om 20.30 uur en Studio52nd speelt de voorstelling Fok Me Hokje.

Van Gogh Museum - Zuid

Het Van Gogh Museum geeft woensdag ‘de inwendige als uitwendige mens een opknapbeurt’, is op de site te lezen. ‘Terwijl je coupe, baard of nagels worden gedaan, zit je oog in oog met Vincent.’ Ook hier is aanmelden niet meer mogelijk.

Splendor - Centrum

Theater Splendor geeft tussen 14.00 en 17.00 uur ‘mentale massages’. Wie dat vanuit de huiskamer mee wil maken kan hier meekijken via een livestream.

Overig

Ook De Nieuwe KHL (Oost), De Brakke Grond (Centrum), het Amsterdam Museum (Centrum), CC Amstel (Zuid), Museum Tot Zover (Oost), Het Amsterdams Theaterhuis (West) en theater De Roode Bioscoop doen mee aan de actie.

