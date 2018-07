Zo overleven Amsterdamse ouderen de hittegolf

Edo Jongejan (75) en Tunny Maat (75) wonen in Oost



Jongejan en Maat hebben nauwelijks last van de hitte. Dat is niet gek, want samen reisden ze naar allerlei warme oorden. Een kleine greep: Centraal-Azië, Suriname, ­Marokko, Ibiza en Zuid-Italië. "We houden van warmte. Vorige zomer zaten we in het zuidelijkste punt van Italië, waar het bijna 45 graden was," zegt Jongejan. Ze wandelden ook door woestijnen, zoals de ­Sahara.



Maat: "We zijn dus wel wat gewend.