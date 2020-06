Zo’n honderd mensen bij kalme demonstratie tegen seksueel wangedrag UvA

Beeld ANP

Op een veldje naast het campusgebouw van Roeterseiland staan vrijdagmiddag ongeveer honderd mensen – het overgrote deel is vrouw – op gepaste afstand van elkaar. Sommigen met protestborden, anderen met een mondkapje. Die worden bij de ingang van het grasveld uitgedeeld. Er is veel politie op de been, maar het lijkt een rustige middag te worden.

Humanities Rally UvA en Diversity Forum UvA kondigden de demonstratie eerder deze week aan, naar aanleiding van een artikel in NRC over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een docent van de master Conservering en Restauratie. Vrouwelijke studenten trokken tussen 2012 en 2019 bij de universiteit aan de bel over zijn gedrag, dat varieerde van seksistische opmerkingen tot ongewenste aanrakingen. Ondanks de klachten mocht de docent blijven lesgeven.

In 2019 kreeg hij wel een officiële waarschuwing. Eerdere klachten over hem bleken niet te zijn gedocumenteerd. Volgens Fred Weerman, de decaan van de faculteit der geesteswetenschappen, en de ombudsfunctionaris was er geen sprake van ‘structurele en systematische problemen’ en ontbraken dossiers. De eerste reactie van het College van Bestuur was onder meer dat het ook ‘een zorgplicht naar de docent’ had.

“Het is duidelijk dat het welzijn van de student geen prioriteit heeft aan de UvA,” stellen de demonstrerende studenten. Ze menen bovendien dat er dat er ondanks de publicaties in NRC en de meldingen bij het bestuur niks is veranderd. “De UvA faciliteert het rapporteren van misstanden niet goed en ontmoedigt het zelfs.” Daarom eisen ze dat het ‘wanbestuur’ aftreed.

Bij de demonstratie tegen sociale onveiligheid aan de UvA zijn vrijdagmiddag zo'n honderd mensen aanwezig. Beeld Marcel Wiegman

‘Slappe houding’

“We eisen het aftreden van de decaan,” zegt Luana Lenz van Humanities Rally vrijdagmiddag tijdens de demonstratie. Zij en haar mededemonstranten hekelen tijdens de speeches op het grasveld wederom de ‘slappe houding’ van het universiteitsbestuur in de zaak.

Daarnaast eisen de studenten een onderzoek naar seksueel overschrijdend gedrag door een extern bureau en willen ze dat de docent die beschuldigd wordt van overschrijdend gedrag wordt ontslagen.