Zo moet Holendrecht worden bevrijd uit de ijzeren greep van straatkoning Joey AK

14 december 2020 Joël H. krijgt ruim 3 jaar cel voor het ontvoeren van Naima N. en haar dochters van 7 en 3 jaar. Volgens de rechtbank heeft hij ook heet water in haar nek gegoten en met een vuurwapen op haar hoofd geslagen. Drie medeverdachten krijgen straffen oplopend tot 2,5 jaar cel.

12 maart 2022 Joël H. wordt geschorst uit detentie. Hij krijgt een enkelband en mag niet in Amsterdam Zuidoost, West en Noord komen.

14 april De politie krijgt informatie dat een groep die zich ‘Mob Mafia’ noemt de oorlog heeft verklaard aan Joey AK en Bigidagoe. Die verplaatsen zich volgens de tipgever geregeld in een soort konvooi met bodyguards.

17 mei Joël H. en drie vrienden vallen een man aan in kledingzaak Four in de P.C. Hooftstraat. Volgens een tipgever is hij een vriend van rapper Bofplace, die in januari een lid van Zone6 heeft neergeschoten op een feest in Suriname. Ze slaan en schoppen hem. Personeelsleden verstoppen zich, klanten vluchten.

24 mei, 3 juni De politie krijgt informatie dat leden van Zone6 proberen rivaal ‘ZP’ te liquideren dan wel te ontvoeren. Zijn huis in Zuidoost wordt ook twee keer beschoten.

17 juni Joey AK vertelt in een podcast dat hij op een dodenlijst stond. De ontvoeringszaak waarin hij is veroordeeld, kwam de politie goed uit. “Ik was die jongen in de buurt met al mijn homies. De politie kon niet peilen. Ze waren gewoon aan het haten. (...) Ze zien jongen heeft een nieuwe auto en een nieuw horloge, ze konden het gewoon niet hebben.”

15 augustus Joey AK is volgens de Surinaamse politie betrokken bij een schietpartij in Paramaribo.

3 september Joey AK en acht leden van Zone6 gijzelen een man en beroven hem van zijn Rolex en zijn Louis Vuittontasje. Hij doet aangifte.

13 september Rapper Bigidagoe van Zone6 poseert op instagram met een Louis Vuittontasje. ‘It cost 0.00 to be a nice person,’ staat erbij geschreven.

23 september Joey AK plaatst op Instagram de tekst: ‘Rappers mogen geen clip maken in Holendrecht ik wil niet.’

28 september De Surinaamse politie stuurt een opsporingsbericht uit voor Joey AK, vanwege de schietpartij in augustus. Joey AK reageert op Instagram: ‘Een vieze corrupte bende.’ Met twee kotsemoticons ernaast.

29 september Het Instagramaccount van Joey AK is opgeheven. De bevriende gangsterrapper DjagaDjaga, die 18 jaar cel uitzit voor zijn rol in een liquidatie reageert: ‘Ze hebben joeyAK zijn insta zonder reden opgeheven maar dat houdt ons niet tegen met gass geven #ABCstopdeboycot’

3 oktober In filmpjes geeft H. zijn mening over FC Volendamvoetballer Tayrell W. die een vrouw zou hebben mishandeld in een club. Hij zegt dat ‘allochtonen’ elkaar moeten beschermen en niet alles moeten delen als iemand de fout in gaat. Ook zegt hij altijd plek te hebben voor raptalent. Het maakt niet uit wat iemand heeft gedaan. ‘Als je goed bent ga ik je dat contract geven plus een tas met geld. Zet je moeder goed’. (...) ‘Don’t get it twisted. Snitchen en die dingen niet. Ik kan dat niet tolereren.’

4 oktober Joël H. en acht anderen worden aangehouden voor ontvoering in september.