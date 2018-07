Zo liet fraudeur R. de gemeente voor miljoenen auto's 'kopen'

Chany R. was als 'werf- en wagenparkbeheerder rayon Zuid' sinds 2007 in dienst van de gemeente. In die functie was hij verantwoordelijk voor de vervoersmiddelen van de gemeente: niet alleen auto's, maar ook voertuigen als tractoren, aanhangers en vrachtwagens.



7 tractoren

In die hoedanigheid bestelde R. voor de gemeente - op papier - zeker 114 auto's, bijbehorende opties en ­accessoires. Het bedrijf waarvan de gemeente de voertuigen kocht was de eenmanszaak van R.'s vrouw: B. Totaalbeheer en Adviezen in De Kwakel. In werkelijkheid werden de voertuigen nooit geleverd.



R. maakte handig gebruik van een ­samenwerkingscontract tussen de gemeente en autoleasebedrijf Leaseplan. Als de gemeente een voertuig wilde bestellen, zorgde Leaseplan ervoor dat de leverancier werd betaald. R. liet Leaseplan weten dat de zaak van zijn vrouw voertuigen had geleverd en Leaseplan betaalde zonder morren. Keer op keer glipten de valse bestellingen van R. door de controles.



In één geval bestelde R. zeven ­Shibauratractoren à 100.000 euro per stuk. Zonder probleem werden de facturen uitgekeerd. Ook liet R. de gemeente ruim vier ton overmaken naar het bedrijf van zijn vrouw, omdat het de vetputten op het terrein van het wagenpark zou hebben gereinigd.



In werkelijkheid deed een ander bedrijf dat al. Vanuit de eenmanszaak, die economisch inactief was, sluisden R. en zijn echtgenote het geld door naar privé­rekeningen.



Vertrouwensband

Nadat de fraude aan het licht was gekomen, vertelde de directe leidinggevende van R. aan gemeentelijke onderzoekers dat zij 'een vertrouwensband' had met R. Ze had een administratief medewerkster opgedragen vragen over facturen met R. te bespreken. Die ging periodiek met de administratief medewerkster achter de computer zitten en gaf per openstaande factuur aan of die moest worden ­betaald.



Bonnen of andere bevestigingen van leveringen waren er niet. Ook controlemechanismen van ­andere ambtelijke onderdelen bleken te hebben gefaald.