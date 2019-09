Zo kwam een kunstwerk van 8,5 meter hoog in Nemo

Het enorme beeld waar­voor de zoon van de kunste­naar model heeft gestaan, op zijn eind­bestemming. Beeld ANP

De operatie waarmee het kunstwerk van Florentijn Hofman op zijn plaats werd gezet was even atypisch als ingewikkeld. Het 400 kilo wegende beeld was tijdens de hele onderneming van top tot teen in verhuisdoek en ducttape ingepakt. “Het lijkt zo wel of hij een gestreepte pyjama aan heeft,” grinnikte kunstenaar Hofman.

Het kunstwerk, waarvoor Hofmans 11-jarige zoon model heeft gestaan, is gister vanuit Limburg naar Amsterdam gekomen, over de weg met een enorme oplegger. Eenmaal bij het museum aangekomen werd het horizontaal van de oplegger getakeld om het voorzichtig in de handen van 20 man te laten zakken.

Ander perspectief

Samen met de kunstenaar hebben die mannen het beeld de vier brede trappen op getild. Hofman ondersteunde het beeld bij de voeten. Hofmans zoon is de hele dag bij de operatie aanwezig, hij was de belangrijkste inspiratie voor dit werk. “Hij staat constant op zijn handen, ik werd er op een gegeven moment gek van. De hele dag door zag ik telkens die schoenen in mijn gezicht. Tot ik ineens bedacht dat dit eigenlijk een heel interessant beeld was.”

Nemo wil kinderen graag aanzetten de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken, zegt adjunct-directeur Marjolein van Breemen. “Dat doet dit beeld van een kind dat op zijn handen staat letterlijk, dus daar is het een subtiele verwijzing naar. Het beeld komt te staan op onze nieuwe tentoonstelling Humania, die helemaal in het teken staat van de mens, in de breedste zin van het woord.”

Van Breemen zegt dat veel mensen uit het team van Nemo flink wakker hebben gelegen van dit logistiek ingewikkelde project. “De technische dienst werd in het begin helemaal gek, ze konden niet geloven dat zo’n groot beeld ooit de trappen van het gebouw op zou kunnen komen.”

Van Breemen is nu vooral nerveus voor het moment dat ze de 9 meter hoge steiger op moet klimmen om het beeld te inspecteren. “Dat moet voor de officiële overdracht van de kunstenaar aan het museum, maar door mijn hoogtevrees zie ik daar wel tegenop.”

Vastgepind aan de vloer

Het beeld is met behulp van een ketting en een katrol tussen twee steigers in omhoog getakeld. De ketting werd om de bovenbenen van het beeld gewikkeld. Tijdens het optakelen balanceerde het beeld op zijn handpalmen. Uiteindelijk is het plat op zijn handen gezet en met een soort klikconstructie aan de betonnen vloer vastgepind.

Het beeld van het enorme mensfiguur op zijn handen is het eerste onderdeel van de tentoonstelling Humania dat in Nemo is geplaatst. De expositie zal de hele vierde verdieping beslaan , maar nu is die nog leeg. Over ruim twee maanden kunnen kinderen hier alles leren over de biologie, sociologie en psychologie van de mens, op de interactieve manier die ze van Nemo gewend zijn. De tentoonstelling opent op 23 november.